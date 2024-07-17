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В Совфеде обсудили меры по доступности авиаперевозок для жителей России

Замминистра транспорта РФ Потешкин назвал причину роста цен на авиабилеты в России

Цены на билеты на авиаперелеты у российских перевозчиков выросли сразу на 9% в мае и июне. Об этом рассказал заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин.

В ходе своего выступления на совещании в Совете Федерации о мерах по повышению доступности авиаперевозок он отметил, что эта динамика обусловлена увеличением спроса и себестоимости перевозок, увеличением глубины бронирования, а также повышением цен на обслуживание самолетов. Согласно данным ФАС, цены на авиаперевозки в январе выросли на 14%, в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, в мае и июне – на 9%, уточнил Потешкин.

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Федеральная антимонопольная служба еще в мае потребовала от авиаперевозчиков отчет с анализом расходов, влияющих на себестоимость авиаперевозок. В ведомстве рекомендовали принять необходимые меры для того, чтобы авиабилеты для россиян стали доступнее.

ФАС предложила перевозчикам разработать ценовую политику, в рамках которой будут прописаны правила определения стартовой цены авиабилета и правила отклонения от нее. Кроме того, в ведомстве предложили ограничить максимальные тарифы в экономклассе в сезон повышенного спроса.

Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
17.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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