Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов

На Кубе запустили трансфер на уникальных ретроавтомобилях в стиле 50-х годов

Теперь по прилету на Кубу у каждого путешественника есть возможность окунуться в атмосферу 50-х годов прошлого столетия и ощутить дух того времени благодаря ретротрансферу на классических автомобилях Chevrolet Styleine и Plymount Belverde из аэропорта Гаваны. Такую услугу запустил сервис заказа трансфера i'way.

Chevrolet Styleine

Любой турист для трансфера может выбрать современную машину или заказать уникальный и единственный в своем роде классический автомобиль того времени.

«Согласитесь, посетить первый раз Гавану и отправиться в отель на красивейшем ретроавтомобиле – намного атмосфернее, чем на обычном современном седане. Мы планомерно расширяем виды трансферов и не ограничиваемся только автомобилями», – рассказал представитель сервиса Дмитрий Салихов.

Plymouth Belvedere

Также международный сервис заказа трансфера i’way запустил комбинированный трансфер в итальянской Венеции. Путешественники могут воспользоваться трансфером на автомобиле или на катере Vizianello GV 30 classic water limousine. Кроме того, к услугам туристов водный трансфер между островами на Мальдивах и Сейшелах.

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Источник: пресс-служба i'way