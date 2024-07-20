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Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов
20 июля
Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов
На Кубе запустили трансфер на уникальных...

Из аэропорта Гаваны до отеля туристов довезут ретромобили 50-х годов

На Кубе запустили трансфер на уникальных ретроавтомобилях в стиле 50-х годов

Теперь по прилету на Кубу у каждого путешественника есть возможность окунуться в атмосферу 50-х годов прошлого столетия и ощутить дух того времени благодаря ретротрансферу на классических автомобилях Chevrolet Styleine и Plymount Belverde из аэропорта Гаваны. Такую услугу запустил сервис заказа трансфера i'way.

Chevrolet Styleine
Chevrolet Styleine
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Любой турист для трансфера может выбрать современную машину или заказать уникальный и единственный в своем роде классический автомобиль того времени.

«Согласитесь, посетить первый раз Гавану и отправиться в отель на красивейшем ретроавтомобиле – намного атмосфернее, чем на обычном современном седане. Мы планомерно расширяем виды трансферов и не ограничиваемся только автомобилями», – рассказал представитель сервиса Дмитрий Салихов.
Plymouth Belvedere
Plymouth Belvedere

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Также международный сервис заказа трансфера i’way запустил комбинированный трансфер в итальянской Венеции. Путешественники могут воспользоваться трансфером на автомобиле или на катере Vizianello GV 30 classic water limousine. Кроме того, к услугам туристов водный трансфер между островами на Мальдивах и Сейшелах.

Источник: пресс-служба i'way

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | Светлана Тарасенко / «За рулем» | Wikimedia
Количество просмотров 1
20.07.2024
Фото:Unsplash | Светлана Тарасенко / «За рулем» | Wikimedia
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