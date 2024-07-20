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Похоже, что новый кроссовер Honda вдохновился дизайном корейских авто

Китайский Минпромторг раскрыл характеристики и фотографии новинки Honda Ye S7

Китайский рынок, являющийся одним из самых быстрорастущих в сегменте электрокаров, стал площадкой для презентации новой модели от Honda.

Ye S7 – это среднеразмерный кроссовер, разработанный специально для китайского рынка. Он представляет собой первую модель из серии Ye, которая к 2027 году должна пополниться шестью новыми электромобилями.

Honda Ye S7
Honda Ye S7
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Внешность Ye S7 привлекает внимание своим футуристическим дизайном. Светодиодные дневные ходовые огни сквозного типа в форме буквы «H» украшают как переднюю, так и заднюю часть автомобиля. Черные боковые стойки, крылья и юбки дополняют спортивный облик кроссовера.

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Ye S7 обладает внушительными размерами: 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту. Колесная база составляет 2930 мм, что говорит о просторном салоне. Снаряженная масса автомобиля составляет 2305 кг. Автомобиль оснащен 21-дюймовыми колесами с шинами 265/45R21 104V.

Дизайн передней части Ye S7 вызывает ассоциации с популярным кроссовером Kia Sportage. Не исключено, что Honda намерена конкурировать с корейским брендом на китайском рынке, предлагая свой вариант стильного и практичного электрического кроссовера.

Honda Ye S7
Honda Ye S7

Старт продаж Honda Ye S7 запланирован на конец 2023 года. Пока неизвестно, выйдет ли модель на другие рынки кроме Китая.

Источник: CarNewsChina.com

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Лежнин Роман
Фото:CarNewsChina
20.07.2024
Фото:CarNewsChina
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