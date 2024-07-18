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280-сильный «итальянец» с АКП и полным приводом появился в РФ: известна цена

Дилер привез в Россию рестайлинговую Alfa Romeo Giulia за 5,8 млн рублей

Дилер привез в Россию итальянский седан Alfa Romeo Giulia рестайлинговой версии второго поколения. Предлагается автомобиль в комплектации GLS с 2,0-литровым турбомотором мощностью 280 л. с., АКП и полным приводом по цене 5,75 млн рублей.

Alfa Romeo Giulia
Alfa Romeo Giulia
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ГИД ПО КАСКО

До «сотни» он разгоняется за 4,9 секунды.

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Поступившая в продажу в 2015 году и построенная на заднеприводной платформе Alfa Romeo Giulia официально не продавалась в РФ. Ее длина равна 4639 мм при колесной базе 2820 мм.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Autonews

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

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Ушакова Ирина
Фото:Alfa Romeo
Количество просмотров 4
18.07.2024
Фото:Alfa Romeo
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Отзывы о Alfa Romeo Giulia

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