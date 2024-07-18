280-сильный «итальянец» с АКП и полным приводом появился в РФ: известна цена

Дилер привез в Россию рестайлинговую Alfa Romeo Giulia за 5,8 млн рублей

Дилер привез в Россию итальянский седан Alfa Romeo Giulia рестайлинговой версии второго поколения. Предлагается автомобиль в комплектации GLS с 2,0-литровым турбомотором мощностью 280 л. с., АКП и полным приводом по цене 5,75 млн рублей.

Alfa Romeo Giulia

До «сотни» он разгоняется за 4,9 секунды.

Поступившая в продажу в 2015 году и построенная на заднеприводной платформе Alfa Romeo Giulia официально не продавалась в РФ. Ее длина равна 4639 мм при колесной базе 2820 мм.

Ранее «За рулем» рассказал, что названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry.

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Источник: Autonews