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Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену

Названы пять достойных альтернатив популярной в России Toyota Camry

В России можно найти пять достойных альтернатив популярной Toyota Camry. В их числе китайский Dongfeng Aeolus Shine Max. По габаритам он немного меньше Camry: его длина составляет 4797 мм, а размер колесной базы равен 2770 мм. Топовая версия Dongfeng стоит 3 млн рублей, а базовая 2,2 млн рублей. Для такой цены автомобиль довольно мощный. Он оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 190 л. с. и «роботом» Getrag.

Dongfeng Aeolus Shine Max
Dongfeng Aeolus Shine Max

Также достойной заменой Camry станет Kia K5. Доступны двигатели мощностью от 180 до 290 л. с.

Kia K5
Kia K5

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Еще одна альтернатива – новый седан Volga C40, который представляет собой копию Changan Raeton Plus. Под капотом новинки мотор мощностью 188 л. с. и 7-ступенчатый робот. Также новинка получит современные водительские ассистенты.

Volga C40
Volga C40

На замену Camry можно рассмотреть также и экономичную Hyundai Sonata.

Hyundai Sonata
Hyundai Sonata

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Также стоит обратить внимание на новую Lada Aura, которая получит увеличенное на 25 см пространство для задних пассажиров. Также автомобиль получил премиальную аудиосистему. Он оснащен мотором объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., а также АКП.

Lada Aura
Lada Aura

Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.

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Источник: Quto

Оценка экспертов лаборатории

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Ушакова Ирина
Фото:За рулем | ГАЗ
Количество просмотров 1
11.07.2024
Фото:За рулем | ГАЗ
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