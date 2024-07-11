Что купить вместо Toyota Camry: пять достойных машин на замену
В России можно найти пять достойных альтернатив популярной Toyota Camry. В их числе китайский Dongfeng Aeolus Shine Max. По габаритам он немного меньше Camry: его длина составляет 4797 мм, а размер колесной базы равен 2770 мм. Топовая версия Dongfeng стоит 3 млн рублей, а базовая 2,2 млн рублей. Для такой цены автомобиль довольно мощный. Он оснащен 1,5-литровым мотором мощностью 190 л. с. и «роботом» Getrag.
Также достойной заменой Camry станет Kia K5. Доступны двигатели мощностью от 180 до 290 л. с.
Еще одна альтернатива – новый седан Volga C40, который представляет собой копию Changan Raeton Plus. Под капотом новинки мотор мощностью 188 л. с. и 7-ступенчатый робот. Также новинка получит современные водительские ассистенты.
На замену Camry можно рассмотреть также и экономичную Hyundai Sonata.
Также стоит обратить внимание на новую Lada Aura, которая получит увеличенное на 25 см пространство для задних пассажиров. Также автомобиль получил премиальную аудиосистему. Он оснащен мотором объемом 1,8 л и мощностью 122 л. с., а также АКП.
Ранее «За рулем» сообщал, что знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене.
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Источник: Quto
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