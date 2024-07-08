Премиум-кроссовер по цене Весты — стоит ли брать

«За рулем» подобрал 4 премиальные модели с пробегом всего за 2,5 млн рублей

Два с половиной миллиона рублей сегодня – это цена самых дешевых китайских кроссоверов с передним приводом. Хотя еще свежи в памяти времена, когда столько же стоил компактный премиальный кроссовер.

Можно ли сегодня найти хороший паркетник с пробегом за эти деньги? Да. Даже если речь о премиальных моделях. Но не все так просто. В нашей подборке – четыре подержанные модели со своими плюсами и минусами.

BMW X 3

За два с половиной миллиона можно подыскать BMW X3 второго поколения (F25) 2016-2017 годов выпуска. Если хотите бензиновую модификацию, то придется выбирать двухлитровый наддувный двигатель в двух вариантах мощности – 184 или 245 л.с.

У автомобилей с люком в крыше стоит проверить его работоспособность. Из-за поломок пластиковых защелок блокируется весь механизм.

У этого двигателя после 150 тысяч км пробега изнашивается цепь масляного насоса. О необходимости замены подскажет гул при увеличении оборотов двигателя. Если проблему запустить, можно прикончить турбину.

Дизельных версий на рынке больше. Дизельный двигатель B47 унаследовал болячку предшественника – износ цепи ГРМ, которая, к тому же, расположена на задней стенке блока, что усложняет ее замену.

Даже после 150 тысяч км пробега салон сохраняет свой товарный вид.

Цепная раздаточная коробка в целом надежна, но необходима регулярная замена масла (раз в 50 тысяч км). Если же при вывернутых колесах ощущаются толчки, то неизбежен скорый ремонт раздатки.

Также нужно раз в 60 тысяч менять масло в восьмиступенчатом автомате ZF. Если не менять жидкость, первым сдается гидротрансформатор. Так что перед покупкой обязательно проверьте, нет ли рывков при переключениях.

Lexus RX 350

Как машины Toyota, Лексус обладает фантастической ликвидностью. Потому, имея на руках два с половиной миллиона, можно рассчитывать только на Lexus RX третьего поколения с индексом AL10. Автомобиль будет 2012-2013 годов выпуска. С большой долей вероятности под капотом будет бензиновый V6 2GR-FE мощностью 277 л.с.

При покупке осмотрите дверь багажника. Она не оцинкованная, и через некоторое время на двери появляется коррозия.

Двигатель получился очень надежным. Цепь ГРМ служит не меньше 300 тысяч км. После 100 тысяч начинают шуметь муфты системы изменения фаз Dual VVT-i. Происходит это из-за износа запорного штифта. Обязательно проверьте работу двигателя на наличие посторонних шумов.

С возрастом могут начаться проблемы с аудиосистемой. Обычно все лечится чисткой разъемов.

На этом же пробеге в 100 тысяч км иногда течет радиатор. Шестиступенчатый автомат Aisin при регулярной замене масла (каждые 60 тысяч км) проблем не доставит.

Ходовая часть требует ревизии каждые 100-150 тысяч км. На этом пробеге одновременно сдаются амортизаторы и сайлент-блоки передних рычагов.

Volvo XC 60

За два с половиной миллиона рублей можно найти Volvo XC60 первого поколения последних годов выпуска – 2016-2017. С большой долей вероятности под капотом будет пятицилиндровый турбодизель объемом 2,4 литра.

С возрастом может отказать сервопривод двери багажника. Обязательно проверьте его работоспособность.

В целом этот двигатель весьма надежен, но парочка болячек имеется. При осмотре обязательно прислушайтесь к работе мотора: нет ли свиста. Натяжные ролики не отличаются надежностью, что может привести к раннему обрыву приводного ремня.

Также после 150 тысяч км случается течь теплообменника АКП. Он установлен в пакете радиаторов двигателя и со временем теряет герметичность. Обязательно проверьте это место при осмотре.

Интерьер сделан из очень качественных материалов, и признаков износа раньше 200 тысяч км пробега не появляется.

Шестиступенчатый автомат Aisin нужно проверить на предмет ударов при переключениях. Велика вероятность того, что тефлоновые кольца в коробке изношены и после покупки кроссовера потребуется их замена. Если в истории машины уже была переборка коробки, смело берите этот автомобиль.

Land Rover Discovery Sport

Land Rover Discovery Sport будет чуть старше, чем Вольво, – 2015-2016 годов выпуска. На рынке встречаются как машины с двухлитровым бензиновым двигателем (240 л.с.), так и с турбодизелем разной мощности (150 и 190 л.с.).

Задние фонари со временем начинают потеть из-за некачественных уплотнителей.

До конца 2015 года на автомобиль ставился старый турбодизель 2.2, и это самый надежный вариант. Лучше искать его. Сменивший его дизель семейства Ingenium поначалу страдал от детских болезней.

У бензиновых двигателей низка надежность цепи ГРМ. Также никуда не делась проблема с разрушением выпускного коллектора.

Обязательно проверьте, как работает климат-контроль. Если есть повышенный шум, то придется менять моторчик.

Все двигатели работали в паре с девятиступенчатым автоматом. Сам агрегат в целом неплох, но иногда бывают проблемы с выезжающей шайбой-селектором, с помощью которой переключаются режимы работы автомата.

В ходовой части больше всего проблем доставляет тормозная система – ее диски быстро изнашиваются. После покупки, скорее всего, придется их менять.

Вывод

Каждый из представленных кроссоверов даже с внушительным пробегом может оставаться надежным. Но если в случае Лексуса или того же Вольво это не зависит от модификации, то Land Rover Discovery Sport лучше выбирать со старым дизелем 2.2.

Также следует помнить, что даже в возрасте премиум остается премиумом: стоимость ТО, а также запасных частей будет высокой.

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