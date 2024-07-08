Знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене

Дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки и универсалы Kia Ceed по цене от 2,5 млн рублей

Автомобиль Kia Ceed, который ранее собирали на заводе «Автотор», сейчас поставляют в Россию по альтернативным каналам. Хэтчбеки и универсалы 2023–2024 г. в. можно купить сейчас по цене от 2 500 000 рублей.

Среди оснащения машины в самой простой комплектации кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, камера заднего вида с динамической разметкой и мультифункциональный руль. В более богатых версиях за 2 854 000 и 2 910 000 рублей есть двухзонный климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида и прочее.

Под капотом автомобиля 128-сильный бензиновый мотор объёмом 1,6 л и 6-ступенчатая АКП. Привод передний.

Kia Ceed

Kia Ceed

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Источник: «Автоновости дня»