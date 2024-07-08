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Знакомая популярная модель Kia вернулась в Россию по вполне доступной цене

Дилеры привезли в РФ новые хэтчбеки и универсалы Kia Ceed по цене от 2,5 млн рублей

Автомобиль Kia Ceed, который ранее собирали на заводе «Автотор», сейчас поставляют в Россию по альтернативным каналам. Хэтчбеки и универсалы 2023–2024 г. в. можно купить сейчас по цене от 2 500 000 рублей.

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Забыл права дома — что будет, если остановит ГАИ

Среди оснащения машины в самой простой комплектации кондиционер, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, камера заднего вида с динамической разметкой и мультифункциональный руль. В более богатых версиях за 2 854 000 и 2 910 000 рублей есть двухзонный климат-контроль, передние и боковые подушки безопасности, шторки безопасности, круиз-контроль, задний парктроник с камерой заднего вида и прочее.

Под капотом автомобиля 128-сильный бензиновый мотор объёмом 1,6 л и 6-ступенчатая АКП. Привод передний.

Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed
Kia Ceed

Ранее «За рулем» сообщал, что АВТОВАЗ переписал цены на внедорожники Lada Niva Travel и Niva Legend.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: «Автоновости дня»

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Ушакова Ирина
Фото:Kia
08.07.2024
Фото:Kia
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Отзывы о Kia Ceed ()

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Kia Ceed  2015
/ срок владения: 3 - 5 лет

Достоинства:

плавность хода, вместительность, не "стремный" интерьер и экстерьер, удобство в обслуживании

Недостатки:

единственный!: низкая машина, на фоне этого недостатка я даже недостатком шумность не считаю))

Комментарий:

4 года машине, пробег 82000 - полет нормальный, только ограничитель задней двери менял

+5