Увидеть трансокеанский мост своими глазами: в Шанхай из Казани летим на самолете!

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Минтранс РФ: Между Казанью и Шанхаем с 28 сентября запустят регулярные рейсы

Между Казанью и китайским Шанхаем в этом году появится авиасообщение, уже с 28 сентября авиакомпания КНР China Eastern Airlines начнет выполнять регулярные рейсы. Об этом сообщили в Минтрансе РФ.

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«Впервые: прямой регулярный рейс Казань – Шанхай! 28 сентября, в преддверии саммита стран БРИКС, к выполнению регулярных рейсов приступит крупная китайская авиакомпания China Eastern Airlines. Это результат полутора лет совместной работы двух стран, в том числе с участием Минтранса РФ», – говорится в сообщении ведомства.

Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A330 три раза в неделю. О начале продажи билетов будет сообщено дополнительно.

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Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин сообщил, что цены на билеты на авиаперелеты у российских перевозчиков выросли в мае и июне сразу на 9%. Потешкин привел статистику Федеральной антимонопольной службы (ФАС), согласно которой цены на авиаперевозки в январе выросли на 14%, в феврале – на 18%, в марте – на 22%, в апреле – на 11%, в мае и июне – на 9%.

В ведомстве рекомендовали авиаперевозчикам принять необходимые меры для того, чтобы авиабилеты для жителей России стали доступнее.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:Wikimedia
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