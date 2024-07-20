Виза не понадобится: россияне смогут путешествовать по королевству до 90 дней

Власти Таиланда утвердили для россиян безвизовый режим до 60 дней

Власти Таиланда с 15 июля 2024 года ввели для граждан России безвизовый режим на протяжении 60 дней, он будет действовать без ограничения по времени. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел королевства.

Безвизовый режим сроком до 60 дней распространится на туристов из 93 стран и территорий, посещающих королевство в качестве путешественников.

«В документе не указан срок действия безвизового режима, что означает, что он будет действовать до дальнейшего уведомления», – уточнили в МИД королевства.

Россияне по желанию смогут продлить срок безвизового пребывания в Таиланде с 60 до 90 дней. Для этого достаточно в отделении иммиграционной полиции пройти соответствующую процедуру и оплатить пошлину в размере 1900 батов (примерно 4,6 тыс. рублей по текущему курсу).

Премьер-министр Таиланда Сеттха Тхависин считает туристический сектор ключевой сферой экономики страны. И новые визовые послабления призваны облегчить поездки туристам, а также способствовать развитию экономики Таиланда. По статистике, с начала текущего года Таиланд посетили примерно 960 тыс. россиян.

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Источник: ТАСС