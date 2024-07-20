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Хотите отведать старославянское блюдо? Теперь за ним можно домчать по реке

Из Татарстана в Удмуртию теперь можно добраться на скоростных Метеорах по Волге

С 18 июля из Казани стартовало регулярное речное сообщение с городом Сарапул в Удмуртии. Пассажиров будут перевозить речные судна на подводных крыльях «Метеор 120Р». Время в пути составит 11 часов 20 минут. Планируется, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Метеор 120Р
Метеор 120Р
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«Поездка в Сарапул – это как путешествие в прошлое, в дореволюционную купеческую Россию. Город удивит вас своими резными каменными и деревянными особняками на утопающих в зелени улочках. Гостеприимство местных жителей и изысканная кухня с пирогами, кундюмами [старославянское блюдо] и морковным чаем со сливками оставят незабываемые впечатления», – пишут в Telegram-канале официального туристического ведомства Татарстана.

Пассажиров из Татарстана, прибывающих в Сарапул на «Метеорах» в июле, будут встречать на причале театрализованным представлением, также будет экскурсия по старинному купеческому городу с посещением «Дачи Башенина» и Историко-краеведческого музея.

Напомним, из Казани по рекам на теплоходах можно добраться в три региона – Чувашию, Нижегородскую и Ульяновскую область. В следующем году планируется запустить рейсы между Казанью и Самарой.

Источник: Visit Tatarstan

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Фото:Георгий Поветкин/ТАСС
20.07.2024
Фото:Георгий Поветкин/ТАСС
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