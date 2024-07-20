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Этот регион РФ стал центром притяжения для туристов из Китая

Почти 170 тысяч китайцев в составе тургрупп посетили Приморье с начала года

Почти 170 тысяч туристов из Китая посетили Приморский край в период с января по июнь 2024 года. Причем почти половина въехала по безвизовому режиму для групповых поездок. Об этом сообщили в краевом министерстве туризма.

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«Приморский край в течение полугода посетило 169 340 китайских граждан, в том числе в рамках реализации безвизового соглашения – 88 973 граждан КНР», – говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что в Приморье китайские туристы едут не только из приграничных регионов, но и из провинций и округов КНР. В зависимости от турпакета срок пребывания длится от трех до пяти дней. В основном едут посмотреть на красоты Владивостока, также есть туры в Уссурийск, Находку, Артем и в Хасанский район.

Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 1
20.07.2024
Фото:АГН «Москва»
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