Санкции нипочем! Названы страны, которые выбирают туристы РФ этим летом

Туристы из РФ стали чаще проводить отпуск в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

Российские туристы приспособились к сложным маршрутам, высоким ценам на авиабилеты и стали чаще летать в Европу, страны Азии и Ближнего Востока. Такой вывод сделали специалисты МТС Travel в ходе проведенного исследования.

В этом году появились направления с прямыми перелетами из РФ, поэтому путешественники выбирают маршруты с пересадкой в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Популярными направлениями являются Венгрия, Франция, Италия, Сербия и Испания.

Налажено авиасообщение между Москвой в Гонконгом, есть рейсы на Кубу, Вьетнам, Китай и Иорданию. Действуют чартерные рейсы из Владивостока в КНДР. Отмечается, что в первом полугодии 2024 года количество поездок из России в страны дальнего зарубежья увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается ближнего зарубежья, то этот показатель вырос на 4%.

Самым популярным и востребованным у россиян направлением оказался Китай, за первые шесть месяцев текущего года россияне ездили в Китай более чем в три раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте по спросу – Вьетнам, туры в эту страну выросли в два раза год к году. Также в топ-3 вошел Маврикий – рост в 2,5 раза.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: Forbes