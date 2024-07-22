Санкции нипочем! Названы страны, которые выбирают туристы РФ этим летом

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Туристы из РФ стали чаще проводить отпуск в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

Российские туристы приспособились к сложным маршрутам, высоким ценам на авиабилеты и стали чаще летать в Европу, страны Азии и Ближнего Востока. Такой вывод сделали специалисты МТС Travel в ходе проведенного исследования.

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В этом году появились направления с прямыми перелетами из РФ, поэтому путешественники выбирают маршруты с пересадкой в Грузии, Армении, Азербайджане, Турции и ОАЭ. Популярными направлениями являются Венгрия, Франция, Италия, Сербия и Испания.

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Налажено авиасообщение между Москвой в Гонконгом, есть рейсы на Кубу, Вьетнам, Китай и Иорданию. Действуют чартерные рейсы из Владивостока в КНДР. Отмечается, что в первом полугодии 2024 года количество поездок из России в страны дальнего зарубежья увеличились на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Что касается ближнего зарубежья, то этот показатель вырос на 4%.

Самым популярным и востребованным у россиян направлением оказался Китай, за первые шесть месяцев текущего года россияне ездили в Китай более чем в три раза чаще, чем за аналогичный период 2023 года. На втором месте по спросу – Вьетнам, туры в эту страну выросли в два раза год к году. Также в топ-3 вошел Маврикий – рост в 2,5 раза.

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Источник: Forbes

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
22.07.2024
Фото:Unsplash
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