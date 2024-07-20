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Huawei построит автомобиль, который превзойдет уровень Maybach и Rolls-Royce Phantom

Huawei и JAC объединят усилия для создания новой марки премиальных электрокаров

Китайский автопроизводитель JAC и технологический гигант Huawei объединили свои усилия для создания нового бренда ультра-премиальных электромобилей. Первый автомобиль этого бренда, минивэн с кодовым названием X6, готовится к дебюту уже к концу этого года, а массовое производство планируется начать в первой половине 2025 года.

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Проект JAC и Huawei является частью амбициозной стратегии компании Huawei по проникновению в автомобильную индустрию. Huawei уже сотрудничает с несколькими китайскими автопроизводителями, используя различные бизнес-модели, но сотрудничество с JAC имеет особый характер. Оно основано на модели HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), которая предполагает глубокую интеграцию Huawei в жизненный цикл автомобиля. Huawei не только предоставляет интеллектуальные решения для кабины и вождения, но и участвует в проектировании, производстве, продажах, послепродажном обслуживании и других этапах создания автомобиля, фактически выступая в роли партнера по развитию.

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Новый бренд JAC и Huawei ориентируется на премиальный сегмент рынка. Ожидается, что стоимость автомобилей будет около миллиона юаней (138 000 долларов США), что позиционирует их как конкурентов таких люксовых брендов, как Maybach и Rolls-Royce Phantom.

Юй Чэндун, глава подразделения интеллектуальных автомобилей Huawei, заявил, что новый автомобиль превзойдет уровень Maybach и Rolls-Royce Phantom.

JAC уделяет большое внимание исследованиям и разработкам. В первой половине 2023 года инвестиции компании в НИОКР выросли на 64% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 7,6% от выручки. JAC планирует продолжать увеличивать инвестиции в эту область, стремясь к 9% в ближайшие годы.

Источник: CarNewsChina

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash
20.07.2024
Фото:Unsplash
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