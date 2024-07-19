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В России растет спрос на электрокары с пробегом — мы знаем популярную модель
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В России растет спрос на электрокары с пробегом — мы знаем популярную модель
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В России растет спрос на электрокары с пробегом — мы знаем популярную модель

Автостат: вторичный рынок электрокаров в России вырос на 10% за первые 6 месяцев

Жители России в период с января по июнь 2024 года приобрели 5164 электромобиля на вторичном рынке. Этот показатель на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику обнародовали специалисты аналитического агентства «Автостат».

Отмечается, что почти 60% рынка электрокаров приходится на Nissan и Tesla. В частности, доля японского бренда составляет 37% (1893 перепроданных единиц). Американская марка занимает долю в 21% – 1082 купленные «электрички» с пробегом.

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Также в топ-5 вошли китайский Zeekr (492 проданных машины), немецкий Volkswagen (283 единиц) и китайский Hongqi (188 экземпляров). Что касается моделей, то на вторичном рынке электрокаров неизменным лидером остается Nissan Leaf. В период с января по июнь 2024 года было куплено 1885 таких машин. На втором месте – Tesla Model 3 (529 единиц), на третьем – Zeekr 001 (341 шт.).

Также в рейтинг вошли: Tesla Model Y (219 шт.) и Hongqi E-HS9 (186 экз.). В целом, по итогам июня текущего года рынок легковых электрических автомобилей продемонстрировал снижение на 5% (до 925 экземпляров). Для сравнения: двумя месяцами ранее в апреле-мае объемы вторичного рынка электрокаров в России были выше (942 и 1111 шт. соответственно).

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Источник: Автостат

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 2
19.07.2024
Фото:Unsplash
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