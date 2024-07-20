Популярный в России электрокар получил крупнейшее обновление: что изменилось?

Zeekr выпустила версию OS 5.2, добавляющую 20 новых функций и 36 улучшений

Популярный электромобиль Zeekr 001, покоривший не только Китай, но и российские дороги, получил масштабное обновление программного обеспечения. Версия OS 5.2, включающая 20 новых функций и 36 улучшений, является самым крупным апдейтом для этой модели и вносит значительные изменения, делая вождение Zeekr 001 еще более безопасным, комфортным и увлекательным.

Zeekr 001

В первую очередь, обновление направлено на повышение безопасности. Система предупреждения о слепых зонах (BSD) теперь активируется на скорости от 5 км/ч, что значительно повышает ее эффективность в городских условиях. Система помощи при парковке стала более интуитивно понятной – сигналы тревоги отображаются на приборной панели в виде эффекта водной ряби, привлекая внимание водителя. Адаптивный круиз-контроль (ACC) получил расширенные настройки дистанции следования до впереди идущего автомобиля, обеспечивая максимальную безопасность на дороге.

Новое программное обеспечение открывает перед владельцами Zeekr 001 новые возможности для динамичного вождения. Впервые для этой модели доступен режим дрифта, который автоматически настраивает автомобиль для безопасного и контролируемого заноса. Функция launch control позволяет максимально быстро стартовать с места, а режим «полного газа» выводит мощность двигателя на новый уровень, обеспечивая быструю и динамичную езду.

Интерьер Zeekr 001

Не обошли вниманием и мультимедийную составляющую. Мультимедийная система теперь поддерживает быстрый обмен файлами через Wi-Fi, а интегрированное приложение для прослушивания музыки в облаке и интеграция с сервисом QQ Music открывают доступ к огромной музыкальной библиотеке. Звуковая система Yamaha получила оптимизацию для улучшения качества воспроизведения.

Обновление также расширяет возможности системы полного привода. Теперь Zeekr 001 получает постоянный полный привод. Для полноприводных версий добавлен режим «снег», оптимизирующий поведение автомобиля на скользких покрытиях.

Кроме того, Zeekr 001 получает ряд других полезных опций. Автоматическое управление окружающим освещением и новые настройки климат-контроля.

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Источник: ITHome