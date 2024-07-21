На улицах Китая заметили роботакси в виде футуристичного микроавтобуса Hongqi

Роботакси Hongqi с автопилотом 4 уровня замечено на дорогах общего пользования

Китайская автомобильная промышленность переживает бурный период трансформации, переходя от электрификации к интеллектуальным технологиям. Автономное вождение, как один из ключевых элементов этой трансформации, уже не является мечтой будущего, а активно внедряется в реальность. Именно в этом контексте на китайских улицах был замечен футуристический мини-автобус от известного бренда Hongqi.

Роботакси Hongqi с автопилотом 4 уровня

Китай активно инвестирует в технологии автономного вождения, и эта инвестиционная политика уже дает свои плоды. Автопилот уровня 2+, который включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему удержания полосы движения, становится стандартом на многих новых автомобилях. Но китайские производители не останавливаются на достигнутом.

Компания Hongqi, известная своими роскошными автомобилями, активно развивает технологии автономного вождения. Недавно они объявили о получении разрешения на дорожные испытания своего третьего поколения Robotaxi с автопилотом 4 уровня. Это означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в определенных условиях без вмешательства человека. Более того, Robotaxi уже успели пройти более 100 000 километров испытаний на дорогах общего пользования.

Мини-автобус Hongqi, замеченный на улицах Китая, является ярким примером развития беспилотных технологий. Внешний вид автомобиля сохраняет узнаваемый стиль Hongqi – хромированная прямая решетка-водопад, характерная для всех моделей бренда. Однако мини-автобус отличается двумя дверями, лидаром, расположенным спереди, а также диванами и потолочным экраном внутри.

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Источник: CarNewsChina