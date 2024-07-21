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На улицах Китая заметили роботакси в виде футуристичного микроавтобуса Hongqi

Роботакси Hongqi с автопилотом 4 уровня замечено на дорогах общего пользования

Китайская автомобильная промышленность переживает бурный период трансформации, переходя от электрификации к интеллектуальным технологиям. Автономное вождение, как один из ключевых элементов этой трансформации, уже не является мечтой будущего, а активно внедряется в реальность. Именно в этом контексте на китайских улицах был замечен футуристический мини-автобус от известного бренда Hongqi.

Роботакси Hongqi с автопилотом 4 уровня
Роботакси Hongqi с автопилотом 4 уровня
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Китай активно инвестирует в технологии автономного вождения, и эта инвестиционная политика уже дает свои плоды. Автопилот уровня 2+, который включает в себя адаптивный круиз-контроль и систему удержания полосы движения, становится стандартом на многих новых автомобилях. Но китайские производители не останавливаются на достигнутом.

Новый минивэн от популярного в России бренда: подробности и характеристики машины

Компания Hongqi, известная своими роскошными автомобилями, активно развивает технологии автономного вождения. Недавно они объявили о получении разрешения на дорожные испытания своего третьего поколения Robotaxi с автопилотом 4 уровня. Это означает, что автомобиль может самостоятельно передвигаться в определенных условиях без вмешательства человека. Более того, Robotaxi уже успели пройти более 100 000 километров испытаний на дорогах общего пользования.

Мини-автобус Hongqi, замеченный на улицах Китая, является ярким примером развития беспилотных технологий. Внешний вид автомобиля сохраняет узнаваемый стиль Hongqi – хромированная прямая решетка-водопад, характерная для всех моделей бренда. Однако мини-автобус отличается двумя дверями, лидаром, расположенным спереди, а также диванами и потолочным экраном внутри.

Источник: CarNewsChina

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Фото:CarNewsChina
21.07.2024
Фото:CarNewsChina
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