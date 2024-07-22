Сколько пострадавших пешеходов были нетрезвыми? Вы удивитесь

Автодор: почти половина пешеходов, попавших под колеса на трассах, были пьяны

За первое полугодие 2024 год из более чем 40 пешеходов, попавших под колеса машины, почти половина находилась в нетрезвом состоянии. Речь идет о трассах сети госкомпании Автодор. При этом из всех произошедших на трассах ДТП более чем в 50 случаях участники были пьяны – как пешеходы, так и водители, сообщают в компании.

На трассе М-4 «Дон» пьяные аварии чаще всего происходили в Краснодарском крае (13 ДТП) и Воронежской области (12 случаев), а виновниками в большинстве случаев становились местные жители.

Московская агломерация заняла третье место в этом позорном рейтинге: несмотря на высокий трафик на скоростных дорогах, тут зафиксировано 9 ДТП с нетрезвыми участниками. Шесть таких случаев произошло в Тульской области. В Липецкой и Ростовской областях на М-4 «Дон» было по пять аварий с пьяными, на М-3 «Украина» в Калужской области — четыре случая.

«На сети дорог Госкомпании «Автодор» более 95% происшествий происходят из-за безответственного и пренебрежительного отношения к соблюдению Правил дорожного движения, в том числе из-за управления автомобилем в состоянии опьянения или выхода нетрезвых пешеходов на проезжую часть», – сообщают в Автодоре.

В компании убедительно просят водителей садиться за руль только трезвыми. А пешеходам напоминают, что они обязаны соблюдать ПДД и переходить дорогу исключительно в преднахначенных для этого местах. Добавим от себя – переходить в трезвом уме и твердой памяти.

О неадекватном поведении водителей и пешеходов на дорогах сети Автодор просят сообщать по телефону *2323.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Автодор