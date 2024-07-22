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Авангард и технологичность — мы знаем, как выглядит Cybertruck в мире скутеров

Презентован брутальный и футуристичный скутер Infinite Machine P1: First Edition

Стартап Infinite Machine, специализирующийся на производстве электрического транспорта, презентовал новый электроскутер P1: First Edition.

Отличительной особенностью электроскутера второй версии являются ломаные линии в дизайне по аналогии с американским Cybertruck от Tesla. Его каркас выполнен из стали с порошковым покрытием и алюминиевыми панелями. Задняя грузовая зона – модульная, благодаря чему владельцы могут обустроить пространство для хранения по своему усмотрению.

Infinite Machine P1: First Edition
Infinite Machine P1: First Edition
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Мотор-ступица мощностью 6 кВт позволяет электроскутеру достигать скорости до 88,5 км/ч., батарея обеспечивает запас хода на одной зарядке до 96,5 км. В списке оснащения: информационная панель с сенсорным экраном, встроенная система Apple CarPlay, передние и задние камеры, GPS-трекинг и функция удаленной разблокировки через приложение на смартфоне.

Infinite Machine P1: First Edition
Infinite Machine P1: First Edition

Примечательно, что First Edition выпустят ограниченной серией в количестве 250 единиц, цена стартует от 10 тыс. долларов (примерно 880 тыс. рублей по текущему курсу). Поставки начнутся уже в 2025 году, а первыми клиентами станут жители США.

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Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: Infinite Machine

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Светлана Тарасенко
Фото:Infinite Machine
Количество просмотров 1
22.07.2024
Фото:Infinite Machine
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