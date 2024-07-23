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Как изменится цена компактного кроссовера после увеличения утильсбора

Глава Belgee Свидерский рассказал, как рост утильсбора изменит цены на авто в РФ

Цены на автомобили на рынке России от белорусского производителя Belgee не будут повышаться после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Об этом рассказал генеральный директор белорусского автозавода Геннадий Свидерский.

Belgee X50
Belgee X50
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Отвечая на вопрос об изменении ценовой политики компании, он заверил, что изменение ставок утильсбора или незначительно отразится на ценах, или не скажется вовсе на продукции предприятия.

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«Поскольку мы работаем в рамках текущих требований, думаю, что не должно сильно повлиять, а может, даже и совсем не повлияет. Когда переходили со 150 тыс. до 300 тыс. рублей, а это рост вдвое, увеличения цен не случилось. Может, кто-то и поднял цены, но мы нет», – уточнил топ-менеджер.

Напомним, Belgee производит автомобили на базе моделей Geely, на российском рынке бренд представлен компактным кроссовером Belgee X50 (Geely Coolray). Кроме того, этим летом стартуют продажи модели X70 (Atlas Pro).

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Источник: Известия

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Светлана Тарасенко
Фото:Belgee
23.07.2024
Фото:Belgee
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