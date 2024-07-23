Как изменится цена компактного кроссовера после увеличения утильсбора

Глава Belgee Свидерский рассказал, как рост утильсбора изменит цены на авто в РФ

Цены на автомобили на рынке России от белорусского производителя Belgee не будут повышаться после вступления в силу новых ставок утилизационного сбора. Об этом рассказал генеральный директор белорусского автозавода Геннадий Свидерский.

Belgee X50

Отвечая на вопрос об изменении ценовой политики компании, он заверил, что изменение ставок утильсбора или незначительно отразится на ценах, или не скажется вовсе на продукции предприятия.

«Поскольку мы работаем в рамках текущих требований, думаю, что не должно сильно повлиять, а может, даже и совсем не повлияет. Когда переходили со 150 тыс. до 300 тыс. рублей, а это рост вдвое, увеличения цен не случилось. Может, кто-то и поднял цены, но мы нет», – уточнил топ-менеджер.

Напомним, Belgee производит автомобили на базе моделей Geely, на российском рынке бренд представлен компактным кроссовером Belgee X50 (Geely Coolray). Кроме того, этим летом стартуют продажи модели X70 (Atlas Pro).

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Источник: Известия