Дорога к морю – самая популярная в РФ: трафик летом вырос на 300%

Федеральная трасса М-4 «Дон» названа самой востребованной у автомобилистов России

Трафик легковых автомобилей по трассе М-4 «Дон» вырос в июле текущего года почти в шесть раз по сравнению с февралем. Об этом стало известно из рейтинга трасс, пользующихся максимальным спросом в летний период у автомобилистов, по версии Автодора.

Отмечается, что пиковый рост трафика традиционно приходится на летние месяцы: июль и август. Это обусловлено тем, что россияне отправляются на автомобилях на отдых к Черноморскому побережью.

Федеральная трасса М-4 «Дон» признана абсолютным рекордсменом – трафик в июле увеличивается на 300% (в шесть раз) по сравнению с февралем 2024 года.

На втором месте трасса М-11 «Нева», доля ее трафика вырастает на 200%, на третьем месте – трасса М-1 «Беларусь». Отмечается, что за два месяца количество автовладельцев, пользующихся ей, увеличивается на 150%.

Также в рейтинг вошла трасса М-12 «Восток» от Москвы до Казани, в текущем июне на обходе Балашихи трассы М-12 «Восток» был побит рекорд среднесуточного трафика. По этому участку проехали почти 43 тыс. транспортных средства.

Рост трафика зафиксирован и на трассе М-3 «Украина», в летнее время ее востребованность растет на 50%, при этом количество легковых автомобилей увеличивается в 1,5 раза.

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Источник: Новости транспорта