Девушкам внедорожник, парням — кроссовер: лучшие типы кузова авто для путешествий

Специалисты выяснили, куда чаще всего едут россияне на машине в летний отпуск

Жители России в качестве направлений для автопутешествий выбирают регионы у побережья Черного моря, включая Республику Крым и Краснодарский край. За такой вариант отдали свои голоса 39% россиян в ходе опроса. Итогами исследования поделились специалисты «Авито Авто» и «Авито Путешествия».

Выяснилось, что чаще всего Крым и Кубань выбирают жители Центрального (42%), Южного (68%) и Северо-Кавказского (56%) федеральных округов. Почти столько же (38%) из числа опрошенных отдают предпочтение отдыху в родном городе. Чаще некурортный отдых выбирают жителей Северо-Западного (42%), Дальневосточного (45%) и Сибирского (45%) регионов.

Отдых в пригороде выбирают 38% россиян, ими являются жители Дальневосточного (45%) и Сибирского (46%) федеральных округов. Отмечается, что 50% россиян путешествовали на автомобиле. Из них 14% отправляются в поездку на машине один раз в полгода, а 23% – один раз в год и реже. Участники опроса, не имеющие опыта автопутешествий (29%), выразили готовность попробовать такой вид отдыха. В основном это люди в возрасте 35–54 года (32%).

Чаще остальных отправляется в путешествие на машине молодежь в возрасте 18-24 лет, 59% из них делают это регулярно. Причем жители Москвы по сравнению с жителями других регионов более активны. Они путешествуют на машине чаще двух раз в месяц (15%).

Что касается типа кузова автомобиля для автопутешествий, то россияне чаще всего выбирают седан – за него проголосовали 26% респондентов. Причем мужчины выбирают его чаще, чем женщины (30% против 23%). На втором месте по популярности для автопутешествий – внедорожник, на его долю приходится 25%. Примечательно, что этот вариант чаще встречается среди девушек, чем у мужчин (29% против 19%). На третьем месте – кроссовер с долей 22%, его чаще выбирает мужское население страны – 24% против 20% женщин.

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Источник: Известия