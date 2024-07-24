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Проезд по этой трассе станет комфортным — в кабмине предпримут меры по трафику

Путин дал поручение кабмину повысить пропускную способность трассы М-8 Холмогоры

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в срок до 1 декабря 2024 года разработать и принять меры для повышения пропускной способности федеральной трассы М-8 «Холмогоры». Соответствующий перечень поручений по итогам совещания президента с членами правительства опубликован на сайте Кремля.

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«Принять решения, направленные на повышение пропускной способности автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" и приведение этой автомобильной дороги в нормативное состояние, обратив особое внимание на ускорение работ по ее расширению с двух до четырех полос движения на участке км 115 – км 135 и приоритетное приведение в нормативное состояние наиболее загруженных и опасных участков этой автомобильной дороги на участке км 146 – км 202. Срок – 1 декабря 2024 года», – говорится в тексте документа.

Ответственным за выполнение данного поручения назначен глава кабинета министров Михаил Мишустин.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин дал старт запуску движения по участку магистрали М-11 «Нева», соединяющей Москву и Петербург. Российский лидер прибыл на торжественную церемонию открытия за рулем отечественного автомобиля Lada Aura от АВТОВАЗа.

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Источник: РИА Новости

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Светлана Тарасенко
Фото:Wikimedia
Количество просмотров 1
24.07.2024
Фото:Wikimedia
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