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Японские производители уходят из Китая на фоне жесткой конкуренции

Honda остановит работу двух заводов в Китае из-за падения спроса на машины с ДВС

Руководство корпорации Honda объявило о решении прекратить производство на двух своих заводах по выпуску бензиновых автомобилей в Китае. Решение обусловлено острой конкуренцией и возросшим спросом на китайские электромобили. Об этом пишут японские СМИ.

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В активе японской компании в настоящее время шесть заводов в Китае, один из которых закроют, а работы на другом приостановят. Производительность этих предприятий составляет примерно 290 тыс. бензиновых автомобилей в год – 20% мощностей Honda в КНР.

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Параллельно с этим Honda запустит на территории Китая два завода по производству электрокаров. Таким образом корпорация намерена сохранить свои позиции на перспективном китайском рынке.

Другие японские автопроизводители тоже находятся в сложном положении в Китае. На фоне острой конкуренции осенью 2023 года компания Mitsubishi полностью свернула свое производство и ушла из КНР. Перед руководством Nissan тоже стоит решение вопроса о рациональности стратегии производства в Китае, вплоть до остановки одного из заводов.

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Источник: 3.nhk.or.jp

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Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
25.07.2024
Фото:Unsplash
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