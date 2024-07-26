Новый маршрут: россияне смогут без пробок доехать до Крыма по этой трассе

Губернатор Сальдо: новый транспортный коридор соединит курорты Херсонщины

Трасса Новотроицкое – Чаплынка соединит транспортным потоком Азовское и Черное моря в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

О движении на сухопутном маршруте он рассказал в ходе совещания по социально-экономическому развитию регионов Донбасса и Новороссии.

«Для такой большой и мощной страны 71 км вроде бы немного, но для Херсонской области, для жителей Херсонской области и, что самое важное, всех тех, кто едет сейчас в Крым и обратно, эта дорога соединила теперь Азовское море с Черным морем и будет продолжаться дальше. У нас уже становится очень стабильным этот сухопутный маршрут для пассажирского обмена и транспортного вместе с ним, грузового потока именно с Крымом», – подчеркнул глава региона.

Президент ВФ Владимир Путин ранее по видеоконференцсвязи дал старт движению по отремонтированной трассе Новотроицкое – Чаплынка на юге Херсонской области. Новый маршрут является частью альтернативного транспортного коридора в Крым.

Отмечается, что протяженность двухполосной трассы вдоль побережья Черного моря составляет 71 км, дорога проходит через 17 населенных пунктов двух районов Херсонской области. По словам председателя правительства региона Андрея Алексеенко, ввод дороги в эксплуатацию распределит автомобильный поток на административной границе с Республикой Крым и позволит избежать больших пробок на пункте пропуска «Джанкой».

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Источник: ТАСС