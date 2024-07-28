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Илон Маск пообещал миру летающую Tesla с ракетными технологиями к 2025 году

Илон Маск: Tesla Roadster следующего поколения появится в продаже в 2025 году

Илон Маск, известный своими амбициозными проектами, вновь подогревает интерес общественности к своей самой спорной модели – Tesla Roadster. После многочисленных переносов, легендарный электромобиль, обещанный еще в 2017 году, наконец, должен увидеть свет в 2025 году.

Первоначальный прототип Tesla Roadster был представлен в 2017 году, и тогда предполагалось, что его производство стартует уже в 2020 году. Но, как это часто бывает с проектами Илона Маска, сроки сдвигались. Причины задержки не были официально озвучены, но, вероятно, они связаны с постоянными изменениями в дизайне, а также с внедрением новых технологий, о которых Маск часто упоминает в своих интервью.

Tesla Roadster
Tesla Roadster
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В 2024 году Маск, наконец, озвучил новую дату выпуска – 2025 год. Он заявил, что дизайн автомобиля был переработан, и Tesla Roadster следующего поколения получит «нечто особенное».

В своих заявлениях Маск неоднократно подчеркивал, что Tesla Roadster станет не просто электромобилем, а машиной, которая «умеет летать». Он также говорил о «ракетных технологиях», которые будут использоваться в автомобиле. Эти заявления вызывали бурю обсуждений и скептицизма, но Маск, как обычно, не стал раскрывать подробности, интригуя публику обещаниями революционных возможностей.

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Ожидается, что Tesla Roadster станет настоящим прорывом в сфере электромобилей. Помимо впечатляющих характеристик, о которых Маск пока не распространяется, автомобиль должен получить сверхмощный электромотор, улучшенный аккумулятор и инновационные технологии.

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Источник: Electrek

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Лежнин Роман
Фото:Unsplash | Tesla
Количество просмотров 2
28.07.2024
Фото:Unsplash | Tesla
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