Европейцы разочаровались в электрокарах и возвращаются к ДВС

Дилеры Германии ожидают дальнейшего снижения продаж электромобилей

Заказы на электрокары от частных клиентов в первом полугодии упали почти вдвое (минус 47%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таков результат опроса Центральной ассоциации автомобильной промышленности Германии в 348 автосалонах.

Снижение продаж подключаемых гибридов (PHEV) составило 37%, тогда как продажи дизельных и бензиновых машин выросли почти на четверть (+24%). Тенденция аналогична среди коммерческих клиентов: было заказано на 41% меньше электромобилей, на треть меньше подключаемых гибридов и на пятую часть больше дизельных и бензиновых двигателей.

91% опрошенных автодилеров описывают текущую ситуацию с заказами частных клиентов электромобилей как «очень плохую» (63%) или «плохую» (28%). По подключаемым гибридам результат ненамного лучше: всего 79% негативных ожиданий (44% «очень плохих» и 35% «плохих» прогнозов).

Наблюдается аналогичная тенденция ожиданий относительно коммерческих клиентов: 84% дилеров ожидают «очень плохих» (50%) или «плохих» (34%) перспектив для автомобилей на электротяге.

Для подключаемых гибридов отрицательные значения (43% «очень плохо» и 30% «плохо») в совокупности составляют 73%.

Напротив, 39% опрошенных автодилеров ожидают развития заказов от «хороших» до «очень хороших» для новых частных заказов на автомобили с двигателями внутреннего сгорания. Для бизнеса с коммерческими заказчиками и автопарками эти значения – 5% «очень хорошо», 31% «хорошо» и 36% «нейтрально».

Высокая закупочная цена или высокие ставки лизинга, а также неопределенная стоимость при перепродаже или низкая остаточная стоимость называют основными препятствиями для приобретения электромобилей и PHEV в качестве транспортных средств.

16% опрошенных также отмечают отсутствие возможности зарядки дома, «слишком мало быстрых зарядочных станций» (13%), «нет возможности зарядки на работе» и также есть «сомнения относительно долговечности аккумуляторов» (9%).

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Источник: Auto-Medienportal