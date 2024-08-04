В США обнаружили залежи странных транспортных средств. Что с ними не так?

На свалке в Аризоне нашли свалку однотипных трехколесных электромобилей

Недалеко от Гилберта, штат Аризона (США), расположена свалка, на которой скопились тонны одного необычного типа автомобилей. Люди задаются вопросом: почему их уничтожают?

Однако истинная причина оказалась банальной: это результат неудачного стартапа, в результате которого автомобили начали ломаться, восстановить их стало невозможно, поэтому их утилизировали.

На свалке находятся останки десятков электромобилей ElectraMeccanica Solo EV – трехколесного сити-кара, который производили с 2018 по 2023 год. Изначально позиционируя Solo как недорогое и революционное решение в мире электромобилей, его предлагали с одноместной кабиной по цене 18 000 долларов.

В августе 2022 года компания ElectraMeccanica получила первую жалобу от клиента о том, что Solo потерял тягу во время движения.

В сентябре поступили новые сообщения, что побудило инженерную команду компании заняться диагностикой проблемы. Специалисты установили, что «дефект в контроллере двигателя или инверторе может привести к отключению электродвигателя», но не нашли, как устранить проблему.

В итоге руководство ElectraMeccanica в феврале 2023 года инициировало отзыв почти всех проданных автомобилей в США – в общей сложности 428 Solo.

Хотя документы по отзыву указывали на то, что компания искала решение проблемы, оно так и не было найдено. В апреле ElectraMeccanica сообщила клиентам о намерении выкупить все проданные автомобили.

С тех пор компания была приобретена производителем электрогрузовиков Xos, который не проявил интереса к ремонту Solo для дальнейшей перепродажи. Вместо этого было решено заняться утилизацией неудачных авто, о чем рассказал сотрудник свалки одному из посетителей.

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Источник, фото: The Drive