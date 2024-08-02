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Энергетический голод: почему в России тормозит инфраструктура для электрокаров

Эксперт Макухин назвал 3 причины, препятствующие развитию сектора электромобилей

В России на текущий момент существует три проблемы, замедляющие развитие сегмента электромобилей. Об этом заявил руководитель ИАП «Зеленая Точка Старта» Станислав Макухин.

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Он уточнил, что объем зарядной инфраструктуры в РФ сопоставим с объемом рынка электромобилей. Зарядная сеть растет за счет частных и государственных зарядок, но есть проблемы с финансовой точки зрения.

«Когда обращаешься к тем клиентам, на территории которых было бы логично поставить зарядную станцию, они часто говорят: у нас не хватает мощностей. Нам разрешено использовать, допустим, 15 кВт мощности энергии, а для того, чтобы открыть новые мощности, нужно заплатить соответствующую сумму за каждый кВт», – объясняет эксперт.

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Второй проблемой Макухин назвал отсутствие «равноправия» между частными и государственными компаниями.

«Когда частная сеть хочет установить в городе свою зарядную станцию на частном земельном участке, то это проще. А когда пытаешься согласовывать на муниципальных территориях, то есть административные барьеры – преференция, зачастую, отдается госсетям. Когда будет выравнивание административно-законодательное, то зарядная сеть вырастет значительно быстрее», – констатирует эксперт.

И третья проблема – в том, что некоторые владельцы потенциальных территорий для зарядных устройств хотят получить мгновенную прибыль, не понимая, что эта сфера работает по-другому, объясняет Макухин.

«Мы, фактически, создаем инфраструктуру для будущего наплыва новых электромобилей. У нас производится семь моделей легковых автомобилей: Evolute i-PRO, i-JOY, i-JET, i-SKY, i-VAN (планируется), Москвич 3е, Амберавто А5 от Автотора. Есть еще и коммерческого класса автомобили — EVM Pro на базе УАЗа Профи. Это не считая зарубежных китайских моделей, которые поставляются официально – VOYAH, ORA, и не считая параллельного импорта», – перечислил эксперт.

Сначала нужно инвестировать в создание инфраструктуры, создать сеть услуг, при этом должно быть осознание, что прибыль будет только спустя время, а при нынешнем объеме рынка ее пока нет, резюмировал Макухин.

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Оценка экспертов лаборатории

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Источник: abnews.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 100
02.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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