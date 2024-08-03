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Россиянам могут отменить визовый режим в Индию

«Аэрофлот» просит Минтранс и Минэкономики упростить визовый режим с индийским Гоа

Группа компаний «Аэрофлот» и его партнер туроператор «Библио-Глобус» обратились к Минтрансу и Минэкономики с просьбой оказать содействие в упрощении или полной отмене визового режима с курортом Гоа в Индии. Соответствующее письмо направлено на имя министра экономики Максима Решетникова.

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В обращении отмечается, что возникающие сложности с получением виз россиянами становятся серьезным препятствием для наращивания пассажиропотока в этом направлении. При этом отмена визового режима позволит конкурировать с такими популярными странами, как Таиланд и Шри-Ланка.

«Авиакомпания заинтересована в дальнейшем увеличении перевозок в Индию», – отмечают в компании туроператора.

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В адресованном министру экономики Максиму Решетникову письме подчеркивается также, что поездки на отдых южно-азиатских направлениях пользуются у россиян высоким спросом, особенно в осенне-зимний период. Но из-за трудностей с оформлением виз российские туристы не хотят проводить отпуск на Гоа, отдавая предпочтение другим направлениям.

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Источник: kommersant.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:kinopoisk.ru
Количество просмотров 64
03.08.2024
Фото:kinopoisk.ru
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