Россиянам могут отменить визовый режим в Индию

«Аэрофлот» просит Минтранс и Минэкономики упростить визовый режим с индийским Гоа
Группа компаний «Аэрофлот» и его партнер туроператор «Библио-Глобус» обратились к Минтрансу и Минэкономики с просьбой оказать содействие в упрощении или полной отмене визового режима с курортом Гоа в Индии. Соответствующее письмо направлено на имя министра экономики Максима Решетникова.
В обращении отмечается, что возникающие сложности с получением виз россиянами становятся серьезным препятствием для наращивания пассажиропотока в этом направлении. При этом отмена визового режима позволит конкурировать с такими популярными странами, как Таиланд и Шри-Ланка.
«Авиакомпания заинтересована в дальнейшем увеличении перевозок в Индию», – отмечают в компании туроператора.
В адресованном министру экономики Максиму Решетникову письме подчеркивается также, что поездки на отдых южно-азиатских направлениях пользуются у россиян высоким спросом, особенно в осенне-зимний период. Но из-за трудностей с оформлением виз российские туристы не хотят проводить отпуск на Гоа, отдавая предпочтение другим направлениям.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
|
«За рулем» рекомендует эти онлайн-сервисы для путешествий
Яндекс.Путешествия – крупнейший сервис среди агрегаторов аренды отелей. Каждый шестой пользователь, искавший жильё онлайн, делал бронирование с его помощью. В течение пяти дней после выселения можно получить кэшбек 20% баллами Плюса.
Островок RU – предлагает более миллиона объектов размещения в 220 странах мира — гостиницы, хостелы, апартаменты — по разумным ценам. Программа лояльности «Банк снов» позволяет постоянным клиентам экономить деньги, а круглосуточный контактный центр доступен по телефону, почте, в социальных сетях и мессенджерах.
Суточно.ру – 280 тыс. вариантов квартир, отелей и гостевых домов для поездок по России и зарубежью. При внесении предоплаты банковскими картами «Мир», «Visa», «Mastercard», «Сбербанк Онлайн», «СБП» и другими можно получить до 30% кэшбека в виде бонусов. Бонусами можно оплатить до 10% от стоимости проживания или поделиться с друзьями.
Реклама: ООО «ЯНДЕКС.ВЕРТИКАЛИ», ИНН: 7704340327, erid 5jtCeReNwxHpfQTDvQsWzkg
ООО "БРОНИРОВАНИЕ ГОСТИНИЦ", ИНН: 7703389880, erid LatgBahgi
ООО "СУТОЧНО", ИНН: 7709908155, erid 5jtCeReNwxHpfQTFQcJ57PH
Источник: kommersant.ru
Подпишитесь на «За рулем» в