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Историко-археологический музей Херсонес Таврический посетило более 10 тыс. туристов

В Кремле пригласили представителей ЮНЕСКО посмотреть на Херсонес Таврический

Представителей международной организации ЮНЕСКО приглашают посмотреть историко-археологический парк Херсонес Таврический в Крыму. С призывом восхититься красотами нынешнего облика парка к ним обратился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Так он отреагировал на попытки Минкульта Украины добиться включения Херсонеса Таврического в список объектов ЮНЕСКО, находящихся под угрозой разрушения.

«Нет худа без добра. Представители ЮНЕСКО при желании могут приехать в Крым, в Херсонес Таврический и восхититься тем, каким он стал», – рассказал представитель пресс-службы Кремля.

Открытие нового историко-археологического парка Херсонес Таврический в Севастополе состоялось 30 августа, музейный комплекс открыт для всех туристов.

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Напомним, история Херсонеса началась еще в 424-421 годах до нашей эры в статусе греческой колонии. Считается, что именно здесь в X веке князь Владимир принял христианство, а позднее крестил Русь. Музею на территории городища уже больше века, а современный комплекс начали возводить несколько лет назад. Он включает в себя несколько музеев и других локаций, а также обширную парковую территорию.

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Источник: ТАСС

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Светлана Тарасенко
Фото:Telegram | Новый Херсонес
Количество просмотров 49
05.08.2024
Фото:Telegram | Новый Херсонес
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