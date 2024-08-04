Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
17 августа
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
Состоялся дебютный рейс туристического поезда...
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
17 августа
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым...
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
17 августа
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
Эксперт Родионов: после жаркого лета важно...

В России стремительно падают продажи электромобилей: разбираемся в причинах

«Профиль»: за два месяца продажи электромобилей в России сократились вдвое

В России не хватает зарядных станций для электрокаров на трассах между регионами

Российский рынок электромобилей переживает не лучшие времена. После рекордных продаж в марте 2024 года, когда было реализовано 2499 экземпляров, их продажи начали стремительно снижаться. В апреле было продано 2237 электрокаров, в мае – 1096, а в июне – 1071. Такое резкое падение вызвало много вопросов и заставило экспертов искать причины этого феномена.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Деловой журнал «Профиль» называет главной причиной снижения продаж изменение условий уплаты утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 апреля. Очевидно, что многие покупатели старались приобрести электромобиль в марте, до вступления новых условий.

Действительно, покупка электромобиля в России по-прежнему остается доступной далеко не для всех. В большинстве случаев электрокар приобретается в качестве второго или третьего автомобиля в семье. В условиях, когда зарядные станции пока не так распространены, а пробег на одной зарядке ограничен, электромобиль не может быть единственным транспортным средством для большинства россиян.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Несмотря на падение продаж электромобилей, аналитики отмечают рост интереса к гибридным моделям. Если доля электрических автомобилей в общем объеме рынка сократилась с 1,3% в июне прошлого года до 0,9% в июне 2024-го, то доля гибридов за тот же период выросла с 2% до 2,8%.

На российском рынке электромобилей сегодня лидирует Zeekr с июньскими продажами на уровне 424 единиц. Второе место занимает отечественный Evolute, продавший за тот же период 78 электрокаров. Замыкает тройку лидеров Volkswagen.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Автоновости дня

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 248
04.08.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0