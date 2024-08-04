В России стремительно падают продажи электромобилей: разбираемся в причинах

«Профиль»: за два месяца продажи электромобилей в России сократились вдвое

Российский рынок электромобилей переживает не лучшие времена. После рекордных продаж в марте 2024 года, когда было реализовано 2499 экземпляров, их продажи начали стремительно снижаться. В апреле было продано 2237 электрокаров, в мае – 1096, а в июне – 1071. Такое резкое падение вызвало много вопросов и заставило экспертов искать причины этого феномена.

Деловой журнал «Профиль» называет главной причиной снижения продаж изменение условий уплаты утилизационного сбора, которые вступили в силу 1 апреля. Очевидно, что многие покупатели старались приобрести электромобиль в марте, до вступления новых условий.

Действительно, покупка электромобиля в России по-прежнему остается доступной далеко не для всех. В большинстве случаев электрокар приобретается в качестве второго или третьего автомобиля в семье. В условиях, когда зарядные станции пока не так распространены, а пробег на одной зарядке ограничен, электромобиль не может быть единственным транспортным средством для большинства россиян.

Несмотря на падение продаж электромобилей, аналитики отмечают рост интереса к гибридным моделям. Если доля электрических автомобилей в общем объеме рынка сократилась с 1,3% в июне прошлого года до 0,9% в июне 2024-го, то доля гибридов за тот же период выросла с 2% до 2,8%.

На российском рынке электромобилей сегодня лидирует Zeekr с июньскими продажами на уровне 424 единиц. Второе место занимает отечественный Evolute, продавший за тот же период 78 электрокаров. Замыкает тройку лидеров Volkswagen.

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Источник: Автоновости дня