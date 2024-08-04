Правительство поддержит российских туроператоров льготами

Одобрен закон о льготах для туроператоров, работающих в дружественных странах

В условиях глобальных перемен и меняющейся геополитической обстановки российское правительство активно ищет пути поддержки отечественного туризма. Недавно кабмин поддержал законопроект, направленный на стимулирование туристической деятельности в дружественных странах.

Документ, разработанный депутатами фракции «Единая Россия», предлагает снижение финансовой нагрузки на туроператоров, работающих в странах, список которых будет утверждаться правительством. Речь идет о предоставлении льгот, включая уменьшение размера взноса в фонд персональной ответственности.

Фонд персональной ответственности предназначен для возмещения ущерба туристам в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору. Например, если туроператор не может обеспечить оплаченный тур из-за непредвиденных обстоятельств, деньги из фонда идут на компенсацию туристам.

Законопроект предполагает снижение размера взноса в фонд персональной ответственности для туроператоров, работающих в дружественных странах. То есть, туристу в такой стране будет предоставлена финансовая защита в случае непредвиденных ситуаций, но сам туроператор сможет сократить свои расходы.

В связи с ухудшением отношений с некоторыми европейскими странами, россияне сталкиваются с ограничениями в путешествиях. Кроме того, в некоторых странах может быть недостаточно гарантий защиты прав россиян, в том числе туристов. Поэтому развитие туристических направлений в дружественных странах является важным шагом для создания альтернативных путей для отдыха россиян.

Правительство отметило, что законопроект требует доработки в части определения критериев для расчета выплат в фонды персональной ответственности, а также критериев определения дружественных стран. Кроме того, важно обеспечить сохранение правовых и финансовых гарантий для потребителей.

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Источник: Известия