Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
КПП на границе Литвы и Белоруссии
15 августа
Прибалтийская республика полностью ограничила въезд машинам из Белоруссии
Пограничники сообщили о запрете на въезд в...
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
15 августа
VIN-номер из объявления о продаже авто нужно сверить с документами
Автокриминалист Шелков объяснил, как продают...
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
15 августа
Таксисты стали хитрее: как продают укатанные автомобили со скрученным пробегом
Эксперт Шапарин рассказал, как не нарваться на...

Правительство поддержит российских туроператоров льготами

Одобрен закон о льготах для туроператоров, работающих в дружественных странах

В условиях глобальных перемен и меняющейся геополитической обстановки российское правительство активно ищет пути поддержки отечественного туризма. Недавно кабмин поддержал законопроект, направленный на стимулирование туристической деятельности в дружественных странах.

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Документ, разработанный депутатами фракции «Единая Россия», предлагает снижение финансовой нагрузки на туроператоров, работающих в странах, список которых будет утверждаться правительством. Речь идет о предоставлении льгот, включая уменьшение размера взноса в фонд персональной ответственности.

Едем на море! — и вот что надо купить в дорогу

Фонд персональной ответственности предназначен для возмещения ущерба туристам в случае неисполнения туроператором своих обязательств по договору. Например, если туроператор не может обеспечить оплаченный тур из-за непредвиденных обстоятельств, деньги из фонда идут на компенсацию туристам.

Законопроект предполагает снижение размера взноса в фонд персональной ответственности для туроператоров, работающих в дружественных странах. То есть, туристу в такой стране будет предоставлена финансовая защита в случае непредвиденных ситуаций, но сам туроператор сможет сократить свои расходы.

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

В связи с ухудшением отношений с некоторыми европейскими странами, россияне сталкиваются с ограничениями в путешествиях. Кроме того, в некоторых странах может быть недостаточно гарантий защиты прав россиян, в том числе туристов. Поэтому развитие туристических направлений в дружественных странах является важным шагом для создания альтернативных путей для отдыха россиян.

Правительство отметило, что законопроект требует доработки в части определения критериев для расчета выплат в фонды персональной ответственности, а также критериев определения дружественных стран. Кроме того, важно обеспечить сохранение правовых и финансовых гарантий для потребителей.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: Известия

Подпишитесь на «За рулем» в

Лежнин Роман
Фото:АГН Москва
Количество просмотров 105
04.08.2024
Фото:АГН Москва
Поделиться:
Оцените материал:
0