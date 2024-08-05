Автомобили этого британского бренда уже есть в России, и он готовит новинку

MG разрабатывает абсолютно новый кроссовер ZS на базе хэтчбека

В конце августа текущего года состоится дебют второго поколения MG ZS, известно, что у автомобиля не будет электрической версии. Но разработчики готовят на замену MG ZS EV абсолютно новый компактный электрокроссовер, построенный на базе хэтчбека MG4,

Согласно планам, официальная презентация новинки состоится в начале 2025 года, но уже есть первые изображения и информация о технических характеристиках, они опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Новый кроссовер дизайном напоминает MG4 и электрический кабриолет MG Cyberster, при этом передняя часть выполнена в более мягком стиле с узкими фарами. Автомобиль получил черные пластиковые элементы на колесных арках и боковых частях, а также рейлинги на крыше, которые придали ему черты внедорожника.

Отмечается, что передний бампер оснащен большим воздухозаборником для охлаждения моторов и аккумуляторов. В длину новый электрокроссовер составляет 4476 мм, размер колесной базы – 2730 мм, это на 162 мм и 149 мм больше предыдущего ZS EV. На текущий момент производитель пока не объявил официальное название нового автомобиля.

MG ZS

Учитывая, что автомобиль построен на такой же модульной платформе (MSP), что и MG4, вполне вероятно, что силовой агрегат будет аналогичным и позволит проехать более 480 км на одной зарядке.

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Источник: 32cars.ru