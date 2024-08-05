Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
17 августа
Из России в Китай теперь можно путешествовать на специальном поезде
Состоялся дебютный рейс туристического поезда...
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
17 августа
Россияне массово перепродают почти новые автомобили: в чем причина?
Инспектор ГАИ перечислил причины, по которым...
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
17 августа
Скоро осень: а ваш автомобиль к ней готов?
Эксперт Родионов: после жаркого лета важно...

Автомобили этого британского бренда уже есть в России, и он готовит новинку

MG разрабатывает абсолютно новый кроссовер ZS на базе хэтчбека

В конце августа текущего года состоится дебют второго поколения MG ZS, известно, что у автомобиля не будет электрической версии. Но разработчики готовят на замену MG ZS EV абсолютно новый компактный электрокроссовер, построенный на базе хэтчбека MG4,

Как сэкономить на каско до 50%? Что такое мини-каско? Чем такой полис отличается от каско с франшизой? Каким водителям подойдет такая страховка и сколько реально сэкономить?
ГИД ПО КАСКО

Согласно планам, официальная презентация новинки состоится в начале 2025 года, но уже есть первые изображения и информация о технических характеристиках, они опубликованы Министерством промышленности и информационных технологий Китая (MIIT).

Аденома предстательной железы: простыми словами о сложном заболевании

Новый кроссовер дизайном напоминает MG4 и электрический кабриолет MG Cyberster, при этом передняя часть выполнена в более мягком стиле с узкими фарами. Автомобиль получил черные пластиковые элементы на колесных арках и боковых частях, а также рейлинги на крыше, которые придали ему черты внедорожника.

Отмечается, что передний бампер оснащен большим воздухозаборником для охлаждения моторов и аккумуляторов. В длину новый электрокроссовер составляет 4476 мм, размер колесной базы – 2730 мм, это на 162 мм и 149 мм больше предыдущего ZS EV. На текущий момент производитель пока не объявил официальное название нового автомобиля.

MG ZS
MG ZS

Учитывая, что автомобиль построен на такой же модульной платформе (MSP), что и MG4, вполне вероятно, что силовой агрегат будет аналогичным и позволит проехать более 480 км на одной зарядке.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?

> > > СМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ МОТОРНЫХ МАСЕЛ < < <

Источник: 32cars.ru

Подпишитесь на «За рулем» в

Светлана Тарасенко
Фото:Unsplash | MG
Количество просмотров 607
05.08.2024
Фото:Unsplash | MG
Поделиться:
Оцените материал:
0