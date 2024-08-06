В отпуск на Бали можно будет улететь прямым рейсом — а что с ценами на билеты?

В АТОР назвали примерные цены на авиабилеты на прямые перелеты из Москвы на Бали

Анонсированные прямые авиаперелеты из России на остров Бали в Индонезии будут востребованы у россиян, а цены на билеты будут немного выше, чем на стыковочные рейсы. К такому выводу пришли эксперты Ассоциации туроператоров России.

«Я бы прогнозировал цену билетов от 60-80 тыс. рублей в низкие периоды. Когда идет старт продаж, "Аэрофлот" ставит порой выше цену. Даже 90 тыс. руб. – это неплохая цена. Таким образом, стоимость туров на Бали будет около 200-250 тыс. руб. на двоих с перелетом на прямых рейсах», – предположил вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

Его мнение разделяет генеральный директор компании Ambotis Holidays Виталий Стаматов. Он считает, что рейсы «Аэрофлота» будут ненамного дороже стыковочных вариантов.

«Цена билета будет порядка 90 тыс. руб. за человека без багажа и выше. То есть, по сути, средний ценник. К примеру, для сравнения, стыковочный перелет на китайских авиалиниях (China Airlines) из России на Бали можно взять за 60 тыс. руб. на человека с багажом», – констатирует гендиректор.

Согласно проведенному в соцсетях опросу, россияне не ждут низких цен, по их оценкам, перелет из Москвы на Бали в оба конца с багажом обойдется в среднем от 75 до 100 тыс. рублей. Туристы из РФ летают сейчас на Бали через Стамбул, Эмираты и Китай, причем цены на билеты конкурентные. Но группа россиян «выжидает» прямые рейсы, поэтому перелеты на Бали станут еще более востребованным.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин после договоренности между президентом РФ Владимиром Путиным и главой Индонезии Прабово Субианто открыть прямое авиасообщение между странами, поручил открыть российское генконсульство РФ в городе Денпасар на популярном у россиян азиатском курорте Бали.

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Источник: tourprom.ru