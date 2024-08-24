Xpeng запустит роботакси в 2026 году
Недавно генеральный директор Xpeng Хэ Сяопэн рассказал о планах по развитию роботакси и о своем видении беспилотных автомобилей.
Xpeng позиционирует себя как одного из лидеров в области технологий интеллектуального вождения в Китае. Компания первой начала массово выпускать модель, оснащенную лидаром, P5. С тех пор все модели Xpeng оснащаются лидарами.
Однако теперь, похоже, все меняется. Так, топовая версия Max не будет иметь лидара и будет использовать исключительно систему на основе искусственного зрения для интеллектуального вождения XNGP, при этом по-прежнему будут использоваться два чипа Nvidia Orin X с вычислительной мощностью 508 TOPS.
Будущий Xpeng P7+ также откажется от использования лидара.
В июне Хэ посетил США и снял себя на видео, тестируя систему Tesla FSD. Он отметил, что текущая система Tesla FSD совершила качественный скачок по сравнению с предыдущими возможностями беспилотного вождения Tesla.
Система использует сквозные алгоритмы нейронных сетей и больше не полагается исключительно на данные карт.
Хэ Сяопэн считает, что такой подход с использованием сквозной технологии хорошо работает с автономным вождением уровней L2 или L3, но не подходит для L4, где, по его мнению, сквозной технологический путь должен быть связан с большими данными.
Это показывает вероятный путь, который Xpeng выберет для своего продукта robotaxi, который она планирует запустить в 2026 году.
Можно предположить, учитывая, что компания отказывается от лидаров, что robotaxi также будет использовать новый подход, что, вероятно, поможет снизить затраты.
Также компания будет работать с партнерами для продвижения и развития рынка беспилотных такси.
Топ-менеджер прогнозирует, что примерно через два года индустрия robotaxi достигнет существенного развития, а также быстрого принятия и коммерциализации.
Но до этого необходимо решить вопросы, связанные законами и правилами перевозки людей беспилотниками, а также бизнес-операциями.
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Источник: СarNewsChina