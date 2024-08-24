Ученые получили из углекислого газа метанол, и на нем можно ездить!

Nature Catalysis: создан метод получения экологически чистого топлива

В исследовании, результаты которого опубликованы в Nature Catalysis, ученые продемонстрировали, что углекислый газ может быть преобразован в жидкое топливо метанол весьма эффективным способом.

Этот процесс происходил путем взятия молекул фталоцианина кобальта (CoPc) и их равномерного распределения по углеродным нанотрубкам, графеноподобным трубкам, обладающим уникальными электрическими свойствами.

На их поверхности находился раствор электролита, который при пропускании через него электрического тока позволяет молекулам CoPc принимать электроны и использовать их для превращения углекислого газа в метанол.

«Когда вы берете углекислый газ и преобразуете его в другой продукт, вы можете получить множество различных молекул», — сказал Роберт Бейкер, один из авторов исследования, профессор химии и биохимии Университета штата Огайо. «Метанол, безусловно, является одним из самых востребованных веществ, поскольку он обладает такой высокой плотностью энергии, что может использоваться непосредственно в качестве альтернативного топлива».

По словам Бейкера, еще необходимо провести дополнительные исследования, но такое открытие – ключ к созданию более эффективного способа получения метанола.

Помимо того что метанол, полученный из возобновляемой электроэнергии, является недорогим топливом для таких транспортных средств, как самолеты, автомобили и суда, его также можно использовать для отопления и выработки электроэнергии.

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Источник: ScienceDaily