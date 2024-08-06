В России локализовали производство присадок для строительства дорог

В Запорожье в августе стартует производство присадок для строительства дорог

Производство присадок для сферы дорожного строительства наладят на предприятии «Азовские смазки и масла» (АЗМОЛ) в Бердянске Запорожской области. Запуск планируется в течение 1,5 месяца, об этом рассказал заместитель генерального директора ГУП «Корпорация развития Запорожской области» Олег Толкайлов.

Он подчеркнул, что в настоящее время активно развивается дорожное строительство и на территории Запорожской области, и в соседних регионах.

«Сейчас мы прорабатываем с коллегами из других субъектов запуск производства адгезионной присадки БП-3 к дорожным битумам в рамках работы открывшейся недавно лаборатории завода АЗМОЛ. Планируемые сроки запуска – от месяца до полутора. Необходимо провести испытания, в целом привести в соответствие с российским законодательством», – уточнил замглавы корпорации.

По словам Толкайлова, запуск производства на территории Запорожья упростит логистику и снизит себестоимость работ.

«Гораздо выгоднее открыть локальное производство, чем возить их из Башкортостана или других субъектов. Это поможет удешевить и ускорить дорожные работы на воссоединенных территориях», – объяснил топменеджер.

Напомним, испытательная лаборатория химического анализа ГУП «Корпорация развития Запорожской области» начала функционировать на заводе смазочных материалов АЗМОЛ в Бердянске в августе. Лаборатория прошла необходимую аттестацию и является в регионе первой и крупнейшей по количеству и уровню проводимых анализов в Донбассе и Новороссии.

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Источник: tass.ru