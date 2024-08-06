Яндекс занял еще одну нишу на рынке, востребованную у россиян по всей стране

Яндекс запустил в России сервис-лоукостер бюджетного такси «Везёт»

Яндекс запустил сервис заказа такси, его по достоинству оценят те, кто хочет сэкономить на поездках. Сервис будет доступен в отдельном приложении под брендом «Везёт». Стоимость поездки в период повышенного спроса в среднем обойдется на 20% дешевле, чем в «Экономе» Яндекс Такси, при этом машину придется немного подождать. О новом сервисе рассказали в пресс-службе компании.

« " Везёт " подходит для несрочных поездок – когда уехать надо, но особой спешки нет. Им можно воспользоваться, чтобы вернуться вечером из гостей или съездить в выходные за покупками. Выгоднее всего будет в ситуациях, когда вокруг много желающих уехать – например, в часы пик или непогоду», – рассказали в пресс-службе.

Низкая стоимость поездки по сравнению с тарифом «Эконом» объясняется другим подходом к формированию цены, объясняют в Яндексе. В пиковые часы цены будут расти в обоих тарифах, но в «Везёт» есть предельный порог: не более чем на 50% от базового тарифа. К тому же заказы «Везёт» будут обслуживать только машины, находящиеся поблизости, чтобы минимизировать холостой пробег.

Чтобы поездки лоукостера оставались выгодными, Яндекс снизит комиссию – на всех заказах «Везёт» она будет примерно на 2 процентных пункта меньше, чем в «Экономе». В пресс-службе подчеркнули, что сервис «Везёт» доступен во всех городах, где работает Яндекс Такси. Скачать приложение для заказа такси и узнать подробности о сервисе можно на сайте «Везёт».

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Источник: пресс-служба «Яндекс»