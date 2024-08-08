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Рейтинг регионов по безопасности: Чечня — лидер, Тыва и Калмыкия — в отстающих

Представлен независимый рейтинг регионов по безопасности дорожного движения

Общественный совет при Минтрансе и Высшая школа экономики представили независимый рейтинг регионов по безопасности дорожного движения.

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Это первый проект такого рода, ранее подобные исследования проводили только в МВД. В рейтинг не включены Москва, Петербург и Севастополь из-за их специфики движения. Составители рейтинга пояснили, что крупные города с интенсивным движением и большой плотностью населения были исключены из исследования, чтобы избежать искажения общей картины. Чукотка и НАО также не вошли в рейтинг из-за малого количества дорог и транспортных средств.

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Для составления рейтинга использовались данные за 2023 год из открытых источников: ГИБДД, Росстата и МВД. Авторы вывели показатели социального риска (число ДТП на 100 тыс. населения) и транспортного риска (число ДТП на 10 тыс. транспортных средств). Каждый регион получил свой статус на основе этих данных.

Лидерами по безопасности в исследовании названы Чечня, Коми и Калининградская область, а самыми проблемными регионами оказались Тыва и Калмыкия.

Чечне и нескольким другим регионам был присвоен «передовой» уровень безопасности. В частности, в Чечне насчитывается 12,8 тыс. км дорог и 147 дорожных камер, при этом средний уровень автомобилизации составляет 200 машин на 1 тыс. населения. Самый низкий уровень безопасности движения наблюдается в Ингушетии, Забайкалье, Тыве и Калмыкии.

Рейтинг передан в ГИБДД и Минтранс, и его результаты помогут регионам планировать профилактические мероприятия.

В Крыму и Ленинградской области обещали учитывать рейтинг, но в первую очередь ориентируются на рекомендации ГИБДД.

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Зампред правительства Республики Калмыкия Алексей Соколов считает, что рейтинг в любом случае полезен, так как помогает выявить слабые места на дорогах и определить приоритетные направления работы.

Так, в ряде субъектов аварийность растет из-за увеличения числа грузовиков на дорогах в связи с произошедшей после введения санкций переориентации грузопотоков с запада на юг и восток.

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Источник: «Коммерсант»

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Алексеева Елена
Фото:Елена Афонина/ТАСС
Количество просмотров 130
08.08.2024
Фото:Елена Афонина/ТАСС
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