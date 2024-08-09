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Глава Удмуртии пояснил, почему важно повысить утильсбор

Бречалов: индексация утильсбора простимулирует развитие российских автозаводов

Александр Бречалов, глава Удмуртии, заявил, что индексация утилизационного сбора перенаправит активность рынка с импорта на инвестиции в развитие отечественных автозаводов.

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По планам Минпромторга, утилизационный сбор на автомобили и спецтехнику может быть поэтапно увеличен до 2030 года: ставки для легковых автомобилей, LCV, грузовиков, автобусов, прицепов и полуприцепов могут вырасти на 70-85% с текущего года, а затем увеличиваться ежегодно на 10-20%.

В этом случает повышение утильсбора пойдет авторынку во благо

Бречалов отметил, что российский автопром успешно преодолевает санкции и продолжает развитие. Даже несмотря на давление со стороны недружественных стран, российские автозаводы, включая АВТОВАЗ, не останавливают производство. Например, Ижевский автозавод недавно начал выпуск популярной модели Ларгус и скоро запустит производство отечественного электромобиля е-Ларгус.

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Бречалов также подчеркнул успешные примеры зарубежных компаний, инвестирующих миллиарды в российскую автоиндустрию, и отметил необходимость расширения такой практики.

Инвестиции в автопром положительно скажутся и на смежных отраслях экономики, таких как радиоэлектроника, химическая, легкая промышленность и т.д.

Однако не все разделяют оптимизм главы Удмуртии. Так, Ассоциация российских дилеров попросила отложить индексацию утильсбора на 5 лет, иначе число россиян, способных приобрести новый автомобиль, сократится до 5-7%.

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Источник: РИА Новости

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Алексеева Елена
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 139
09.08.2024
Фото:АГН «Москва»
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