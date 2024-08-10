Стало известно, как будут сдерживать цены на отдых в России

Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14% за год

В России с начала 2024 года на 14% выросли цены на отдых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его мнению, цены на отдых выросли на фоне активно растущего спроса.

«Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ею занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда», – подчеркнул глава ведомства.

При этом Решетников обратил внимание, что в период с января по июнь 2024 года увеличилось и количество туристических поездок. Их показатель вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, и составил 39 миллионов.

Согласно данным, в 2024 году примерно 60% россиян при обращении в турагентства выбирают отдых в Турции. Кроме того, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что еще 10-15% путешественников из России выбирают Таиланд или Объединенные Арабские Эмираты. Что касается отдыха в своей стране, то россияне чаще выбирают Москву и Крым, число поездок в этом направлении выросло за год.

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Источник: Парламентская газета