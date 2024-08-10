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Стало известно, как будут сдерживать цены на отдых в России

Минэкономразвития: цены на отдых в России выросли на 14% за год

В России с начала 2024 года на 14% выросли цены на отдых по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами Правительства РФ сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

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По его мнению, цены на отдых выросли на фоне активно растущего спроса.

«Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ею занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда», – подчеркнул глава ведомства.

При этом Решетников обратил внимание, что в период с января по июнь 2024 года увеличилось и количество туристических поездок. Их показатель вырос на 12% по сравнению с прошлым годом, и составил 39 миллионов.

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Согласно данным, в 2024 году примерно 60% россиян при обращении в турагентства выбирают отдых в Турции. Кроме того, в Ассоциации туроператоров России (АТОР) уточнили, что еще 10-15% путешественников из России выбирают Таиланд или Объединенные Арабские Эмираты. Что касается отдыха в своей стране, то россияне чаще выбирают Москву и Крым, число поездок в этом направлении выросло за год.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:freepik / mdjaff
Количество просмотров 46
10.08.2024
Фото:freepik / mdjaff
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