Новый бюджетный хэтчбек с пятиместным салоном заметили на тестах – есть фото

В Сеть слили фото нового хэтчбека Geely с названием по имени героя мультфильма

Китайский производитель Geely тестирует новый электрический хэтчбек, ожидается, что модель будет бюджетной. В качестве возможных названий рассматриваются: Geome (его заметили на снимках на сайте Минпромторга Китая), Paipai, Xingyuan и Totoro – так зовут персонаж из мультфильма Хаяо Миядзаки.

Предположительно, новинка построена на базе платформы Geely SEA - Sustainable Experience Architecture. Габариты хэтчбека: 4135/1805/1570 мм. Автомобиль получит электромоторы мощностью 79 и 116 л.с. и батареи емкостью 30,12 и 40,16 кВт·ч, они обеспечат запас хода от 310 до 410 км по циклу CLTC.

Geely Geome

Также появились фотографии салона Geely Geome, судя по снимкам, очевидно, что он рассчитан на пятерых. Интерьер отделан кожей пастельных тонов, в салоне установлен центральный экран медиасистемы, а также цифровая приборная панель.

Что касается стоимости, ожидается, что она будет составлять 80 тысяч юаней (примерно 945 тысяч рублей по текущему курсу).

Geely Geome

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Источник: autohome.com.cn