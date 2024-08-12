Платным трассам добавят комфорта
С ростом сети скоростных дорог в России компания «Автодор» также расширяет сеть многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Эти зоны предлагают водителям и пассажирам множество услуг в одном месте.
Сейчас на дорогах «Автодора» уже работает более 100 таких зон. В прошлом году было открыто 21 МФЗ, а к концу 2024 года их станет не менее 115.
На трассе М-12 «Восток» между Москвой и Казанью, которая была открыта менее года назад, уже функционирует 19 таких зон. Планируется открыть еще пять МФЗ до конца 2024 года. Например, две зоны появятся на 483-м км дороги в Нижегородской области, две — на 778-м км в Татарстане, и одна — на 616-м км в Чувашии.
В МФЗ находятся автозаправочные станции, сервисные здания с супермаркетами и кафе, где можно поесть и купить необходимые вещи.
Также есть парковочные места для разных типов автомобилей, зоны отдыха с тренажерами для взрослых и игровые площадки для детей.
На трассе М-11 «Нева» сейчас работает 15 таких зон, и в данный момент строятся две новые МФЗ на Северном обходе Твери. Эти зоны будут большими — каждая площадью около 1500 квадратных метров. В них можно будет не только заправиться, но и поесть, купить товары, отдохнуть, развлечь детей и даже выгулять собаку. Здесь будут комната матери и ребенка, аптека, прачечная и душевые. Под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса.
Кроме того, планируется открытие первого на трассе отеля в составе многофункциональной зоны на 423-м км М-11 «Нева» в Новгородской области.
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Супертест моторных масел
«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.
Хотите узнать, чем отличаются масла для Европы от тех, что продают нам?
Источник: «Автодор»