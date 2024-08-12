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Платным трассам добавят комфорта

7 многофункциональных зон дорожного сервиса откроют на М-11 и М-12 до конца года

С ростом сети скоростных дорог в России компания «Автодор» также расширяет сеть многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ). Эти зоны предлагают водителям и пассажирам множество услуг в одном месте.

Сейчас на дорогах «Автодора» уже работает более 100 таких зон. В прошлом году было открыто 21 МФЗ, а к концу 2024 года их станет не менее 115.

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МФЗ Лукойла на М-12 "Восток".
МФЗ Лукойла на М-12 "Восток".

На трассе М-12 «Восток» между Москвой и Казанью, которая была открыта менее года назад, уже функционирует 19 таких зон. Планируется открыть еще пять МФЗ до конца 2024 года. Например, две зоны появятся на 483-м км дороги в Нижегородской области, две — на 778-м км в Татарстане, и одна — на 616-м км в Чувашии.

В МФЗ находятся автозаправочные станции, сервисные здания с супермаркетами и кафе, где можно поесть и купить необходимые вещи.

Также есть парковочные места для разных типов автомобилей, зоны отдыха с тренажерами для взрослых и игровые площадки для детей.

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На трассе М-11 «Нева» сейчас работает 15 таких зон, и в данный момент строятся две новые МФЗ на Северном обходе Твери. Эти зоны будут большими — каждая площадью около 1500 квадратных метров. В них можно будет не только заправиться, но и поесть, купить товары, отдохнуть, развлечь детей и даже выгулять собаку. Здесь будут комната матери и ребенка, аптека, прачечная и душевые. Под навесом здания будет двухуровневая летняя терраса.

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Кроме того, планируется открытие первого на трассе отеля в составе многофункциональной зоны на 423-м км М-11 «Нева» в Новгородской области.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: «Автодор»

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Алексеева Елена
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Количество просмотров 52
12.08.2024
Фото:Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
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