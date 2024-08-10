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В России построят люксовое круизное судно для путешествий по Байкалу

Российская верфь Emperium построит круизное судно для путешествий по Байкалу

Российский туризм набирает обороты, и одним из ключевых направлений становится внутренний круизный отдых. Вскоре на Байкале появится новое судно, которое не просто перевезет туристов, а подарит им незабываемый опыт роскошных путешествий.

Электрическое круизное судно «Байкал»
Электрическое круизное судно «Байкал»
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Электрическое круизное судно «Байкал» – проект, не имеющий аналогов в России. Оно строится на верфи Emperium (входящей в Sitronics Group) и станет первым в серии электроходов для Байкала. Три палубы, 68 комфортабельных кают, панорамный ресторан, бар, спа-зона, смотровые площадки и солнечная палуба – все это создаст атмосферу утонченного комфорта, сравнимую с пятизвездочным отелем.

Электрическое круизное судно «Байкал»
Электрическое круизное судно «Байкал»

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Экологичность и современные технологии – визитная карточка «Байкала». Электросудно будет работать на аккумуляторах, что позволит совершать длительные путешествия по озеру, не загрязняя окружающую среду. В случае необходимости, судно может подзаряжаться от альтернативного источника энергии, что увеличивает его дальность автономного плавания до 100 км или 7 суток.

Интерьер каюты «Байкала»
Интерьер каюты «Байкала»

«Байкал» – не просто круизное судно, а многофункциональный объект. В межсезонье его можно использовать как плавучую гостиницу, что делает его инвестиционно привлекательным.

Интерьер каюты «Байкала»
Интерьер каюты «Байкала»

Строительство корпуса судна стартует в 2024 году. Уже сейчас ведется разработка конструкторской документации и закупка материалов. Сдача электросудна «Байкал» запланирована на сентябрь 2026 года.

Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник: ТАСС

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Лежнин Роман
Фото:Emperium | Судостроение
Количество просмотров 68
10.08.2024
Фото:Emperium | Судостроение
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