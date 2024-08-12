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В правительстве РФ рассказали, что ремонт трассы к мемориалу в ДНР завершен на 95%

Хуснуллин: В России откроют движение по трассе, ведущей к мемориалу Саур-Могила

Сразу три автотрассы ремонтируют в Донецкой Народной Республике, ведущих к одному из главных мемориальных комплексов – «Саур-Могиле». Общая протяженность дорог составляет почти 60 км. О ремонтных работах транспортной инфраструктуры сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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«Сейчас обновляют порядка 17 км трассы Снежное – Мариновка, 30 км от Мануйловки до Дмитровки и около 10 км подъезда к кургану. Ремонт основного подъезда к мемориалу готов на 95%. Работы на основном ходе завершили к майским праздникам, чтобы у жителей и гостей региона была возможность приехать, почтить память воинов, сражавшихся здесь летом 1943 года, а также ополченцев, которые вели битву за Донбасс в 2014 году», – уточнил вице-премьер.

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Кроме того, уже на 80% завершены работы на дорожном полотне от Снежного до Мариновки, подчеркнул Хуснуллин. Дорога примыкает к магистрали между Донецком и Луганском. На трассе Мануйловка – Дмитровка силами дорожников под контролем специалистов ГК «Автодор» проводятся работы по укладке верхних слоев асфальтобетона, после этого начнется обустройство придорожной территории.

По словам председателя правления ГК «Автодор» Вячеслава Петушенко, после завершения всех необходимых работ на указанных участках автомобильных дорог будет обеспечен проезд не только к мемориальному комплексу «Саур-Могила», но и к автомобильному пункту пропуска Мариновка, а также к дороге, соединяющей Донецк и КПП Успенка.

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Источник: government.ru

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Светлана Тарасенко
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
Количество просмотров 17
12.08.2024
Фото:Дмитрий Ягодкин/ТАСС
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