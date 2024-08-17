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Такого еще не было: производитель аккумуляторов открыл свой автосалон

CATL открыл свой автосалон, где выставлено около 100 моделей электромобилей

Китайский производитель литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии CATL открыл первый центр EV Experience в Чэнду, где представлено около 100 моделей электромобилей.

Новый выставочный зал, получивший название CATL New Energy Plaza, расположен в Сычуани и создан в сотрудничестве с правительством района Цинбайцзян и автопроизводителями.

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CATL открывает первый центр электромобилей, где представлено около 100 моделей
CATL открывает первый центр электромобилей, где представлено около 100 моделей

Этот объект площадью 13 800 квадратных метров представляет собой витрину для новых энергетических транспортных средств, оснащенных аккумуляторами CATL. В шоу-руме представлены около 50 брендов и 100 моделей, включая популярные автомобили, такие как Nio ET5/ET5 Touring, Tesla Model 3 и Model Y, а также SU7 от Xiaomi.

Центр не занимается продажей автомобилей, а функционирует как круглосуточный шоу-рум, где потребители могут осмотреть, выбрать, протестировать и изучить электромобили различных типов, включая седаны, внедорожники и минивэны.

Платным трассам добавят комфорта

Новый центр CATL объединяет десятки моделей конкурирующих брендов, способствуя более эффективному выбору электромобилей на высококонкурентном рынке.

CATL, ведущий мировой поставщик аккумуляторов для электромобилей с долей рынка 46,5% в Китае и 37,5% за рубежом, укрепляет свои позиции благодаря сотрудничеству с крупными китайскими автопроизводителями, такими как SAIC, FAW, GAC, Geely и Changan.

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Оценка экспертов лаборатории

Супертест моторных масел

«За рулем» провел лабораторный анализ моторных масел вязкости 5W-40 от Mobil, Shell и Rolf. Причем часть масел приобрели в РФ, а часть – в европейских розничных магазинах.

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Источник, фото: СarNewsChina

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Алексеева Елена
Количество просмотров 3
17.08.2024
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