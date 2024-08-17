Такого еще не было: производитель аккумуляторов открыл свой автосалон
Китайский производитель литий-ионных, литий-железо-фосфатных и литий-полимерных аккумуляторов для электротранспорта и систем накопления энергии CATL открыл первый центр EV Experience в Чэнду, где представлено около 100 моделей электромобилей.
Новый выставочный зал, получивший название CATL New Energy Plaza, расположен в Сычуани и создан в сотрудничестве с правительством района Цинбайцзян и автопроизводителями.
Этот объект площадью 13 800 квадратных метров представляет собой витрину для новых энергетических транспортных средств, оснащенных аккумуляторами CATL. В шоу-руме представлены около 50 брендов и 100 моделей, включая популярные автомобили, такие как Nio ET5/ET5 Touring, Tesla Model 3 и Model Y, а также SU7 от Xiaomi.
Центр не занимается продажей автомобилей, а функционирует как круглосуточный шоу-рум, где потребители могут осмотреть, выбрать, протестировать и изучить электромобили различных типов, включая седаны, внедорожники и минивэны.
Новый центр CATL объединяет десятки моделей конкурирующих брендов, способствуя более эффективному выбору электромобилей на высококонкурентном рынке.
CATL, ведущий мировой поставщик аккумуляторов для электромобилей с долей рынка 46,5% в Китае и 37,5% за рубежом, укрепляет свои позиции благодаря сотрудничеству с крупными китайскими автопроизводителями, такими как SAIC, FAW, GAC, Geely и Changan.
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Источник, фото: СarNewsChina