Перечислены регионы с самыми плохими автотрассами в России

Специалисты выяснили, в каких регионах России самые хорошие и самые плохие дороги

В Российской Федерации только 54,1% автомобильных дорог отвечает нормативным требованиям. Это выяснили специалисты в ходе проведенного исследования по качеству автомобильных трасс.

В частности, в Москве 97,6% дорог соответствуют всем требуемым нормам. В Ханты-Мансийском округе таких дорог 88,4%, топ-3 замыкает Краснодарский край (84,4%).

Также в рейтинг самых качественных трасс в России вошли следующие регионы: Челябинская область (84,1%), Ингушетия (82,8%), Белгородская область (77,3%), Адыгея (77,1%), Ямало-Ненецкий автономный округ (74,9%), Севастополь (74,8%) и Дагестан (74,2%).

Средний показатель качества дорог в 20 субъектах РФ составляет от 50% до 60%. Согласно исследованию, самые плохие дороги находятся в Архангельской (15,7%), Кировской (26,3%) и Волгоградской (29,7%) областях, а также в Марий Эл (30,9%) и Амурской области (33,5%).

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Источник: РИА Новости