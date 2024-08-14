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Как купить ж/д билеты по адекватным ценам и вернуться из отпуска: в РЖД объяснили

В РЖД объяснили цены на ж/д билеты до ₽90 тысяч высоким классом обслуживания

Россияне, застрявшие на черноморских курортах, тщетно пытаются найти обратные билеты домой. Билеты если и есть, то только с пересадками, и по цене, доходящей почти до 90 тыс. за один билет.

Комментируя ситуацию с таким ценником, Федеральная пассажирская компания (ФПК, входит в холдинг «Российские железные дороги») уточнила, что такая высокая цена соответствует классу обслуживания.

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«80-90 тысяч – это билеты с пересадками в вагоны СВ и люкс. И цена соответствует классу обслуживания. Варианты при запросе подбираются автоматически из того, что вообще имеется в продаже. А пассажир может самостоятельно выбрать из всего набора вариантов», – объяснили в компании.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) регулирует тарифы, но не во всех сегментах. Стоимость билетов в плацкартные, общие и сидячие вагоны скорых и пассажирских поездов дальнего следования перевозчики согласовывают и не могут поднимать выше разрешенного значения.

Что касается дерегулированных тарифов в купе, СВ и люкс, а также вагоны с сидячими местами скоростных поездов в компании устанавливают без согласования с ФАС. Но цели нажиться на спросе нет, заверил перевозчик.

«Как в регулируемом, так и в дерегулированном сегменте перевозок тарифы индексируются в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ. В 2024 году тарифы проиндексированы на 10,75 процента», – ответили представители компании в официальном комментарии.

Поэтому специалисты рекомендуют планировать отдых и покупать билеты за несколько месяцев до даты поездки. Иначе в качестве альтернативы останутся только билеты класса люкс.

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Источник: Парламентская газета

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Светлана Тарасенко
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
Количество просмотров 84
14.08.2024
Фото:Юрий Смитюк/ТАСС
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