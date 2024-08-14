Водителям авто с нечитаемыми номерами хотят устроить «сладкую жизнь»

Автомобилям с нечитаемыми номерами запретят заправляться на платной трассе М-12

Автомобилистам с нечитаемыми номерными знаками планируют запретить пользоваться заправками и многофункциональными зонами сервиса (МФЗ) на платной трассе М-12.

В компании «Автодор» рассматривают эти меры как способ борьбы с нарушителями. Доля автомобилей с нечитаемыми госномерами на участках трассы М-12 «Восток» варьируется в зависимости от их удаленности от Москвы.

В Госдуме уже принят в первом чтении законопроект, усиливающий наказание за нарушения по ч. 2 статьи 12.2 КоАП, предусматривающий лишение водительских прав на срок от одного года до полутора лет. На МФЗ, а также на трассах ЦКАД и М-12 «Восток», уже проводятся мероприятия по выявлению скрытых госномеров и очистке регистрационных знаков в зимний период.

Также обсуждается возможность отказа в обслуживании и заправке автомобилей со скрытыми номерами.

Кроме того, в «Автодоре» отметили, что сообщения о проезде автомобилей с закрытыми номерами на ЦКАД и М-12 часто поступают от других водителей, что свидетельствует о недовольстве добросовестных участников дорожного движения такими нарушениями.

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Источник: ТГ-канал «Подъём»