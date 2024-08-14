Флагманская модель VW не выйдет в срок на фоне падения спроса

Планы Volkswagen по запуску электромобиля Trinity перенесены на конец 2032 года

Амбициозный проект Volkswagen по выпуску флагманского электромобиля Trinity поставлен на паузу. В руководстве компании сообщили, что запуск новинки может задержаться до конца 2032 года.

Согласно первоначальным планам, дебют Trinity планировался в 2026 году, но из-за проблем с разработкой и изменений в стратегии компании запуск проекта решено было отложить.

Проблема заключается в интеграции новой архитектуры SSP (Scalable Systems Platform), а также сложностей с программным обеспечением. Кроме Trinity корректировка планов коснется и других моделей, в частности, нового электрического SUV под кодовым названием T-Sport. Запуск этой модели перенесен на 2031 год.

Решение об отсрочке планов происходит на фоне общего снижения спроса на электромобили. В руководстве Volkswagen решили адаптировать свои планы под существующие платформы. Новый график разработки и производства моделей утвердят на очередном заседании топ-менеджмента компании осенью.

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Источник: Reuters